新任悠遊卡總經理被質疑「柯文哲網軍頭」　北市府回應了！





▲新上任的悠遊卡公司總經理邱昱凱。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司高層人事異動！年僅33歲的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，升任為悠遊卡公司總經理。由於邱昱凱曾為台北市長柯文哲在選舉期間進行網路宣傳等工作，引發外界質疑是「網軍頭」。對此，現已升任為悠遊卡投資控股股份有限公司總經理的陳亭如表示，相信邱昱凱會帶領悠遊卡品牌更為年輕化；而台北市政府則表示，尊重公司治理。

悠遊卡公司25日表示，悠遊卡投資控股股份有限公司（悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）分別於25日召開董事會，決議通過陳亭如免兼悠遊卡公司總經理，並升任投控總經理；而原悠遊卡公司總經理職務，由邱昱凱升任。

▲陳亭如免兼悠遊卡公司總經理，升任為投控總經理。（圖／記者周宸亘攝）

邱昱凱過去是台北市長柯文哲的愛將，曾任台北市長室專員，在選舉期間為柯文哲進行網路宣傳等，因此被外界質疑是「網軍頭」。

邱昱凱升任悠遊卡公司總經理一職的消息曝光後，立刻引起藍綠兩黨的台北市議員質疑。民進黨台北市議員許淑華批評，柯文哲讓網軍頭當總經理，使悠遊卡公司變成網軍公司；而國民黨台北市議員戴錫欽則質疑，邱昱凱對悠遊卡業務是否真的夠了解與專業？

對此，陳亭如受訪時指出，大家只看到媒體稱呼邱昱凱為「網軍頭」，但其實他擁有清大計量財務金融、台大工業工程碩士的學歷，還有銀行實務工作經驗，在悠遊卡公司也有紮實2年多工作經驗。

陳亭如認為，邱昱凱在數位服務和洞悉體驗需求上，有熱情也有潛力，會帶領悠遊卡品牌更為年輕化，其跨領域溝通能力也強，作為一個數位平台公司的總經理，了解社群其實是很加分的。

關於人事案怎麼會如此突然？陳亭如說，今天召開的是例行性董事會，通過的高層人事案並無突然；尤其在悠遊付即將達到100萬會員的里程碑，且預期今年電支、電票兩法合一即將開啟支付市場新戰局之際，規劃董總專任本來就是預作準備。

被問到之前悠遊付要達成的目標似乎尚未達成，是否要借重新總經理之力？陳亭如表示，悠遊付全面開放註冊剛好滿一年，市場排名已經坐四望三，還是唯一有獲利的電支，這是有共識的目標；今年的營運目標去年就訂了，邱昱凱會延續，努力今年再新增100萬會員，正式進入前三名。

至於新上任悠遊卡公司總經理的未來目標，邱昱凱指出，悠遊卡提供的是支付，悠遊付提供的是服務，未來悠遊卡公司要更貼近生活，提供可以走進心裡的服務。

而台北市副發言人魏佑任則說，悠遊卡公司近年推起並落實數位轉型、公司會計之度（IFRS）接軌國際轉換等，成績有目共睹；邱昱凱的人事和薪資都由悠遊卡公司的董事會核定，市府尊重公司治理。

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