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獨／警疑遭霸凌死諫！台南交大指工作正常　友截圖轟：粉飾太平

▲黃姓員警友人拿截圖打臉，表示他近期出勤就不正常，交大新聞稿是在粉飾太平 。（圖／友人提供）

▲黃姓員警友人拿截圖打臉，表示他近期出勤就不正常，交大新聞稿是在粉飾太平 。（圖／友人提供）

地方中心／台南報導

台南市黃姓交通大隊員警被人發現在吊掛在自家11樓外牆輕生，《ETtoday新聞雲》獨家接獲投訴黃姓員警疑似遭到霸凌，台南市警察局交通大隊發新聞稿表示：「黃員平時工作表現正常，未聞有輕生念頭，將調查了解輕生原因」，讓友人相當生氣，拿出寫有「我知道他有遲到過，有請一分局去找他，擔心他出事情」，表示黃姓員警之前行為就有出現徵兆，怒批：「交大這種話也說得出口」。

台南市警察局交通大隊面對黃姓員警輕生的情況，發出新聞稿表示現場沒有留遺書，而且「黃員平時工作表現正常，未聞黃員有輕生念頭，將調查了解輕生原因」，對於新聞稿當中的這一句話，黃姓員警友人相當不能諒解，怒斥：「交大這種話也說得出口」。

▲台南交通大隊黃姓員警，拔罐在臉上製造歡樂 。（圖／知情人士提供）

▲黃姓員警友人拿截圖打臉，表示黃員近期出勤就不正常，交大新聞稿是在粉飾太平 。（圖／友人提供）

黃姓員警友人拿出對話截圖，表示交大內部早就知道他的情況，因為有他的同仁反應「我知道他有遲到過，有請一分局去找他，擔心他出事」，而且有同事說他最近常請病假，表示他的出勤狀況並不如交大新聞稿所述，「工作表現正常」，而且也有跟交大高層反映應該要對他進行輔導，列為高度關懷對象，但是交大內部並沒有處理，現在憾事發生了，才要「粉飾太平」。

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