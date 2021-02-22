徐巧芯暗酸江啟臣：若柯文哲做這麼好　乾脆2022禮讓民眾黨

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇於24日登場，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲在國民黨主席江啟臣的邀請下，允諾出席該場活動，讓「藍白合作」再度受到討論。不過，同黨的台北市議員徐巧芯批評，民眾黨跟國民黨在2022台北市長選戰必是競爭關係，如果國民黨認為民眾黨在台北市做那麼好，「那我們禮讓民眾黨就好了，為何還要推自己的候選人？」

面對江啟臣邀請柯文哲參加國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，徐巧芯22日於臉書上表示，「我身為國民黨籍台北市議員有很深的疑慮。」

徐巧芯強調，自己沒有反對「藍白合作」，但什麼議題與區域合作才是關鍵，例如萊豬、疫苗等議題，雙方想法雷同，當然可以合作，但起手式是討論「居住正義」，「必須說很可能找錯議題，也選錯區域了。」

徐巧芯表示，台北市議會對於住宅政策的監督嚴格，應該大家都有目共睹，例如在公宅議題上，國民黨的市議員一直保持理性監督，但從不放水，而且更期待接下來要參選的國民黨籍候選人可以提出更好的主張，讓台北市年輕人能夠安居樂業。如果所謂「藍白合作的起手式」變成幫柯市府的軟肋宣傳，恐怕不僅與北市議員們日常的監督形象有所衝突，且對未來北市選舉也可能產生負面的效果。

徐巧芯說，民眾黨與國民黨在2022年台北市長選戰這局，必定是競爭關係，「雙方都不可能禮讓，民眾黨一定會推出自己的市長候選人！」且民眾黨每一區早已佈陣好1至2席的市議員候選人，這樣的競爭關係本來就是國民黨要面對的，對民眾黨來說台北市也當然是他們不可失的地盤，相當合理。

徐巧芯認為，如果沒清楚認知這一點，會影響到未來立委蔣萬安或台北市議員羅智強參選台北市長的選舉，「如果國民黨認為民眾黨的台北市做這麼好，萬無一失，那我們禮讓民眾黨就好了，為何還要推自己的候選人？在居住正義等重大政策上，又要拿什麼態度跟民眾黨競爭？」

「藍白不是不能合作，但議題、立場、選擇談論的區域要選清楚。」徐巧芯強調，至少在台北市，國民黨就是按照現實，保持良性的競爭，不要奢求合作的可能。退一步而言，如果這場論壇無法煞車，應該至少讓未來可能的候選人蔣萬安、羅智強一起對等跟柯文哲討論才對。

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