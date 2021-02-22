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王世堅：柯文哲2022「可能挺蔣萬安」　把黃珊珊當談判籌碼

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2022年九合一選舉還有一段時間，但台北市長、市議員前哨戰已悄悄開打，外界分別點名民進黨籍衛福部長陳時中、國民黨籍立委蔣萬安，以及「柯文哲接班人」台北市副市長黃珊珊。不過，民進黨籍台北市議員王世堅認為，台北市長柯文哲將黃珊珊當作2022年市長選舉的談判籌碼，柯文哲非常有可能會挺蔣萬安。

王世堅22日在台北市議會受訪，關於國民黨、民眾黨各自的人選，誰勝算較大？王世堅表示，黃珊珊是非常優質的副市長，對市政確實熟稔，但他覺得柯文哲最後會以「黃珊珊當棋子、談判籌碼，犧牲掉黃珊珊。」儘管黃珊珊現在能幫柯文哲解決很多市政難題，導致變成「有事黃珊珊，沒事柯文哲」局面，但柯文哲利用黃珊珊到一個程度後，會同時將黃珊珊當成2022年台北市長選舉的談判籌碼。

被問到柯文哲會不會挺蔣萬安？王世堅秒答，「非常有可能！」畢竟柯文哲之前才說過要找蔣萬安聊天、碰面吃飯，「心機已經顯露！」

至於另一位備受熱議的2022的人選陳時中，在民進黨內部民調中支持度高達7成，王世堅認為，「可能還稍微低估一點！」因為陳時中不但民調聲望高，且很可能還會越來越高，只是「參選意願似乎不高」，所以民進黨未來必須說服陳時中來扛起2022，當領頭羊帶領整個黨打2022選戰。

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王世堅柯文哲黃珊珊2022台北市長選舉

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