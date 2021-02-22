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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧酸江啟臣找錯人：邀柯文哲講居住正義有點像請鬼抓藥單

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇24日登場，以「活不起的未來」為主題，聚焦在居住正義、低薪等社會議題；在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席。然而，同黨的台北市議員游淑慧酸說，這「有點像請鬼抓藥單」，如果只管政治利益、不論民生好壞，可能就淪為一場詭異政治秀。

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，江啟臣邀請柯文哲、時代力量黨主席陳椒華、立委邱顯智出席，柯文哲幾乎第一時間就答應，但後者皆婉拒邀請。

面對江啟臣邀請柯文哲談「活不起的未來」，游淑慧22日在臉書上表示，這是「活不起的台北」的經驗分享會嗎？有點像請鬼抓藥單，「交流、分享當然都好，但議題和對象總要找對。」

游淑慧提及，各項官方數據顯示，台北市「高房價、居住正義問題無解」、「年輕人低薪甚至倒退嚕」、「年輕人脫北」、「連續幾年市政滿意度吊車尾」，在這4大指標下，6年來已讓台北快變成「活不起的城市」了。

游淑慧說，政治人物面對不佳的滿意度，總愛說「民調起起伏伏，參考就好。」但總是沒有起伏的吊車尾，難道還只是參考，不用認錯檢討？台北市是居住正義、分配正義最有問題的城市，在面對國家和民生議題上，藍白交流當然好，藍綠交流也應該，只是連在反萊豬議題上，柯文哲的態度都撲朔迷離，只空泛地大談未來和正義，這於城市和國家有何益？「如果只管政治利益，不論民生好壞，可能就淪為一場詭異的政治秀。」

針對游淑慧批評台北市居住正義最差，找柯文哲是請鬼拿藥，台北市政府發言人陳智菡22日受訪時表示，不知道游淑慧的批評指教從何而來，目前在全台灣的部分，台北市高房價是不爭議的事實，因為台北市是首善之區，所以很多人都要在這集中買房就業，「我們非常努力解決居住正義問題，包含囤房稅、廣設社宅這部分數字也是全國第一，我認為議員要批評前應該要言而有據。」

至於游淑慧提及柯文哲對萊豬態度撲朔迷離，陳智菡回擊，柯文哲在萊豬議題上有非常清楚的論述，不能因為跟對方不一樣，就說是曖昧含糊，「不要事事為反對而反對，應該要找出最大公約數，這樣共同討論才有意義。」

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