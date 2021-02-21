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ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

▲桃園市長鄭文燦9日視察桃園火車站春節疏運狀況時指出，部桃群聚事件再添案934確診，病毒滲透力真的很強。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蕭羽耘／台北報導

部桃醫群聚事件落幕，總統蔡英文日前也在公開場合表揚鄭文燦，防疫團隊處理各項危機，最近一次桃園（醫院）事情處理得很好，除了衛福部長陳時中帶領的團隊，在地的鄭文燦也是非常穩健處理。

根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，桃園市民對於鄭文燦的滿意度高達79.4%（非常滿意39.4%、還算滿意40.0%），不太滿意10.3%，非常不滿意3.3%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年2月18日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以桃園市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,084份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依桃園市最新人口統計資料(110年1月)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合桃園市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

另外，《ETtoday新聞雲》民調中心也指出，在進一步交叉分析發現，不分黨派支持者對現任市長鄭文燦的滿意度，都給予遠高於不滿意度之評價。

值得一提的是，《ETtoday新聞雲》在去年12月以「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」指標，針對國內32位政治人物進行評比調查，鄭文燦排名第二名。

若跟前一次調查結果相比（2020年6月24日至26日），鄭文燦當時的排名為第6，上升至第2名的成績，顯見他是受到民眾看好的民進黨中生代，在桃園市長任期屆滿前，他的每一步依舊會受到關注與討論。

▼桃園市長鄭文燦施政滿意度。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼桃園市長鄭文燦施政滿意度。（圖／ETtoday民調中心）

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