新屋永安海螺文化體驗園區　3月竣工2022世界客博會設展區

▲新屋永安海螺文化體驗園區，預計3月竣工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日陪同客委會主委楊長鎮前往新屋區，訪視前瞻計畫-永安海螺文化體驗園區工程表示，「永安海螺文化體驗園區」位於永安漁港北岸，基地面積為5.6公頃，獲客委會支持，以總經費約4.5億元，進行整地、廣場整體設計、興建停車場及1棟2層樓的海螺館等工程，預計今年3月竣工。

▲鄭市長期盼明年「2022世界客家博覽會」能在嶄新的「永安海螺文化體驗園區」內設置展區。（圖／市府提供）

其中，以海螺造型設計的海螺館，屋頂採取無樑柱曲面模板的建造方式，耗時8個月施工，克服高難度工程挑戰，而半戶外的觀景平台，未來能讓遊客欣賞到永安漁港美麗的夕陽，盼結合海洋客家文化、自然生態及地方特色，讓「永安海螺文化體驗園區」以體驗型生活場館形式，帶動觀光發展，成為桃園客家文化新亮點。

鄭市長談到，市府積極推廣客家文化，舉辦農業博覽會時即設置大漁船造型的「漁夫村」，展現客家漁業傳統，期盼明年「2022世界客家博覽會」能在嶄新的「永安海螺文化體驗園區」內設置展區，推廣客家漁業文化及海洋客家特色。

包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、鄭運鵬、桃園市議員陳睿生、桃園市政府秘書長黃治峯、市府工務局長賴宇亭、客家局代理局長戴興達、新工處長曾清祥、新屋區長姜義坤、臺灣觀光旅遊聯盟總會總會長姜仁通、桃園市客家文化基金會監察人羅世利、中壢區漁會理事長葉國傑均一同訪視。

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