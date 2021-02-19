新冠疫苗施打　陳時中：照顧民眾的防疫人員優先「無單一醫院」考量

▲部立桃園醫院19日重啟營運，大批媒體詢為衛福部長陳時中有關疫苗注射優先順序，陳時中表示，以重要防疫人員優先。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院19日上午舉行「復原啟動、防疫歸隊」活動，面對媒體關心有關防疫疫苗注射之優先順序，衛福部長陳時中表示，疫苗施打還是以照顧民眾的重要防疫人員為優先，目前不會有單獨醫院的考慮；桃園市長鄭文燦也回應指出，疫苗施打順序，百分之百依照中央所規定的順序，等中央拍板定案後，地方會完全配合執行。

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▲部立桃園醫院19日舉行重啟營運活動，閣揆蘇貞昌表示，有關疫苗採購，會適時地公布。（圖／記者沈繼昌攝）

行政院長蘇貞昌今日上午出席桃醫「復原啟動、防疫歸隊」活動致詞時說，感謝第一線醫護人員辛勞，更感謝各界的支持，把疫情做最好控制與隔離，至於有關疫苗的採購，指揮中心都有專案的團隊，所有的事都是步步為營，相關可以向國人報告的時候就會適時地公布。

陳時中也說明，針對疫苗注射優先順序，目前不會有單獨醫院的考慮，還是以照顧民眾在防疫上重要人員為優先；至於疫苗的相關爭議，談妥的合約就會儘速把它完成，依照原來的合約進行，目前也沒有與上海有所接觸。

▲部立桃園醫院19日重啟營運，鄭文燦受訪時指出，桃園百分之百依照中央規定順序執行。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦也強調，有關疫苗的施打，不論是國產或是外購，中央防疫指揮中心已做了多元化的準備，相信國人可以放心，至於疫苗施打的優先順序，我們百分之百依照中央規定的順序，目前專案小組已列有9個順序，等中央拍板定案後，地方會完全配合地執行，因不同的疫苗施打方式會略有不同，針對桃園市11家責任醫院醫護人員造冊，應會在20日完成再送給中央疫情指揮中心參考。

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