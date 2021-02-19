我們挺過了！部桃群聚事件醫護「力抗40天打勝仗」　如釋重負

▲部桃醫護力抗40天打勝仗，如釋重負，給自己比一個讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院19日舉行「復原啟動、防疫歸隊」啟動儀式，閣揆蘇貞昌、衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人都出席，大批醫護人員對打贏這場40天的接力戰，興奮不已、也如釋重負，鄭文燦以桃園大家長身分感謝各界對於桃園最大支持，透過明快決策推動部桃專案、擴大回溯醫院接觸者居家隔離、清零計畫等措施，在中央與地方並肩作戰下，將疫情擴散風險降至最低。

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▲部立桃園醫院19日重啟營運，閣揆蘇貞昌視察千人篩檢演練後與醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌致詞時表示，今天是歷史性時刻，世界有1億1千萬人確診、240萬人死亡，台灣卻能夠正常生活，必須歸功所有偉大醫護人員站在第一線把關，國人同胞全力支持，以及地方中央合作，台灣才能是亂世中的福地。40天前部桃發生確診，有人在最危機時期說要跟桃園切割，也有人說不能到桃園去，他第一時間就致電鄭市長關心桃園疫情，並指示陳部長給予部桃最大的支持。

蘇說，他也親自到部桃為同仁加油打氣，蔡總統也給予桃園最大支持，這段期間部桃同仁堅守現場，指揮中心處置得宜，政府運用所有力量全力支持，民間不斷送上各種物資，都是給予部桃表達肯定與支持，幫助度過這個難關。

鄭文燦則指出，感謝部桃所有同仁在這段期間非常辛苦與堅守崗位，以生命作為最高價值的信念成功守住部桃，相信部桃復原啟動是所有同仁衷心期盼。部桃重新出發後將比以前更好，民眾到部桃就醫是安全的，到桃園旅遊也可以安心，未來市府也將秉持中央地方防疫一條心的原則，做好防疫所有環節。

▲部立桃園醫院19日重啟營運，市長鄭文燦感謝閣揆蘇貞昌與衛福部長陳時中全力支持桃園。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，過去一年全台累計940名新冠肺炎確診病例，桃醫收治中約25%確診患者，部桃更是重中之重，收治人數約占20%，但部桃醫護人員不喊苦、不喊累，即便發生群聚事件也沒有人放棄，充分展現醫護人員將生命健康當作最高價值精神。

鄭文燦還強調，為祝賀部桃復原啟動並表達對醫護人員謝意，市府決定送上大禮，預計捐贈X光乳房攝影巡迴醫療車、復康巴士及醫療指揮車，共計1大2小醫療車，總價值約1千4百萬元，讓部桃未來社區醫療服務做得更好。另外，防疫保單受到民眾歡迎，台產公司也聯合其他公司共同捐贈300萬防疫基金，希望能夠支持部桃、協助部桃。

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