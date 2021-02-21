陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

記者嚴云岑／台北報導

各國新冠疫苗陸續開打，我國透過COVAX分配的AZ疫苗最快月底才抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣打疫苗開始時間會比較晚，有利有弊，弊是等待期變長，利是可以觀察各個疫苗在世界施打成果。不過台灣未來如果要跟世界走向同步，施打疫苗效率變得很重要，一定要盡快打成群體免疫力，才能跟世界同步。

陳時中表示，台灣對於疫苗要求與世界不同之處，在於「安全性要求高」，FDA對查驗登記也十分嚴格，「我們覺得有必要性」，因為台灣經過一年抗疫，加上部桃群聚，都把確診數壓得很低，但未來如果因為打疫苗出現不良反應數目，反而超越新冠肺炎，「這樣更得不償失」。

陳時中另到，近來許多專家都有不同意見，包括應該強制施打，並且不讓民眾選擇。他坦言，這在公共衛生上是好事，的確可以提高接種率，但他也強調，「我們不會強制大家施打AZ」，在施打前也會公布相關臨床數據，供民眾評估選擇。

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最後，陳時中也公布疫苗採購數量，分別為COVAX分配的476萬劑、與AZ簽約的1000萬劑，以及莫德納505萬劑，共濟1981萬劑。而如果BNT能談成，就會再多500萬劑，國產高端、聯亞兩家藥廠生產線若穩定，也再各多1000萬劑，「最多可上看4500萬劑」。

陳時中表示，他對國內進入臨床試驗疫苗抱有很大的期待，預採購是扶植國產疫苗生產，只要成功就給他買，態度有些投資性的，就算沒有成功，也會付他一點錢，讓他可抵沒有後顧之憂做準備，「未來新冠肺炎若流感化，疫苗一定要掌握在自己手上」，指揮中心也與中研院、國衛院達成共識，隨這變異與變種情況下，疫苗變數依然多，只能仰賴專家專業意見，做出最好判斷。