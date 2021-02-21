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快訊／華航「緬甸專機」17時落地　82人抵國門28人自費採檢

▲▼華航緬甸包機落地。（圖／翻攝東森新聞）

▲華航緬甸包機落地。（圖／翻攝東森新聞）

記者許展溢／台北報導

緬甸發生軍事政變，政局持續動盪，中華航空公司CI7916航班今（21日）早上7點出發，預計接回82人，班機順利在下午5點落地返抵國門。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前知道有28人沒有陰性檢驗證明，因此落地後將自費採檢。

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

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▲緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭拘押，若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街頭抗爭，要求軍方釋放翁山蘇姬並停止軍事統治，而軍方則加大鎮壓力道，軍警20日突襲瓦城一座造船廠的反政變示威人群，發生暴力場面，軍警對抗議民眾發射實彈和橡膠子彈，至少造成2人死亡。

根據駐緬代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在第一大城仰光（Yangon），在軍事政變發生後，駐緬甸代先於2月15日公告，華航暫時排定2月21日及28日共2個班次台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

▲▼ 緬甸13日反政變遊行。圖為最大城仰光示威群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸最大城仰光示威群眾。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，華航救援班機機組人員一早就進入機艙內準備相關事宜，機上未搭載任何乘客，早上7點班機起飛前往緬甸仰光。據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約82人，班機預計在下午5點抵台。

莊人祥回應，緬甸是因政局動盪而有班機回國，當地疫情狀況良好。並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，目前有28人將會依規定入境自費採檢。依其申請縣市之防疫旅館或自家進行居家檢疫。

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