台灣首驗出3例巴西變異株！　2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

今日無新增新冠肺炎確診個案，但指揮中心公布3例本國籍個案（案903、904、906）驗出巴西變異病毒株，自2月24日零時起，14天內有巴西旅遊史（含在當地轉機）旅客，將比照英國、南非共和國或史瓦帝尼王國入境或14天內具上述國家旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且需採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，才能返家完成7天自主健康管理。

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▲台灣首次驗到巴西病毒株。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者(自2020年10月以來，累計已定序63株；其中英國變異株5株，南非變異株2株，巴西變異株3株)。

巴西疫情過高峰趨緩，惟仍嚴峻，確診數已逾1,010萬例（4,682例/每10萬人），占全球9%，死亡數近25萬例（1,136例/每百萬人）。近一週新增確診數為全球第二，平均日增逾47,000例，較上週增加6%。

陳時中表示，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。

▲巴西疫情嚴峻且病毒出現變異，自2/24零時起，14天內曾有巴西旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）