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台南大樓確診者是案943！自主管理期外出開會　陳時中：有觸法之嫌

記者蔡玟君／台北報導

台南市1棟商業大樓20日驚傳出現新冠肺炎確診者，管委會20日張貼公告，指確診者接觸26人，其中15人列居家隔離，11人自主管理，該大樓已消毒完成。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該案推測為案943，今天已經再次採檢，PCR為陰性，由於該案曾隔離期滿後外出開會，指揮官陳時中表示，從嚴來看有觸法之嫌。

▲▼指揮中心2/19記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／民眾提供）

▲台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶，並加強消毒與防疫措施。（圖／民眾提供，下同）

案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。

指揮中心表示，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診。指揮官陳時中表示，因為個案期滿後曾到公司開會2個小時，雖然在場者都有戴口罩，但還是謹慎處理。已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有戴口罩，列自主健康管理。

▲▼指揮中心2/19記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，該個案今天已經再次採檢，PCR為陰性，抗體IGM陰性、IGG陽性，顯示在國外感染很久。對於大樓貼相關公告，指揮中心從以前一直以來的做法就是公布案例後，對於大樓與公司貼出公告等行為都尊重。

指揮官陳時中表示，根據現在秋冬專案規定，居家檢疫者隔離期滿後的自主管理7天內，禁止到外面聚餐與聚會，也不能搭乘大眾交通工具大眾交通工具和避免前往人潮擁擠的地方，該案從嚴來看可能有觸法之嫌，但對於開會的必要性和口罩是否有戴好等情況，等台南衛生局調查後續，目前對社區影響不大。

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