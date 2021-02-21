▲「BNT疫苗很多人來談！」陳時中：美國原廠說「授權」攏係假。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（21）日公布，我國新冠疫苗「上看4500萬劑」，目前確定取得1981萬劑，指揮官陳時中更透露BNT疫苗洽購波折，表示近來有許多人拿著「所謂的授權」來洽談購買疫苗事宜，但在將資料提交美國輝瑞後與台灣分公司後，都遭澄清「不是真的」。

陳時中表示，在購買方面，美國輝瑞在台灣是有分公司，「我們不會放棄這樣的管道」，指揮中心近來也有跟美國輝瑞溝通，不過也有越來越多人號稱，他們有收到所謂的授權，來洽談購買與洽談事宜，但將資料交予美國與台灣分公司，對方卻澄清不是真的，還希望提供資料參考，以便對外澄清。

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陳時中另提到，指揮中心去年5、6月就與德國BNT詢問疫苗發展與情況，在談判過程中，不管東洋與雅各臣都與指揮中心談過，但都因談判限制沒有成。

直到11月11日，BNT主動表示，中間雖然有一些波折，但還是希望能跟台灣談，因此期間數度透過視訊和專家會議聯絡，之後雖然不是很滿意，但還是簽了字，前兩天BNT總公司也發表聲明，能夠繼續提供台灣BNT疫苗，台灣也相當歡迎。

陳時中提到，無論BNT原本合約有何種顧慮，只要在法律允許前提下，都願意來做，因為無論疫苗施打或購買，都是公衛議題，而非政治議題，國際疫苗大廠都會站在共同終結世界疫情而努力。