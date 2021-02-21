疫苗新用途！以色列與敘利亞換俘　被爆「用3千萬元疫苗作交換」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周宣布與敘利亞換俘。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠疫苗即將來台，而以色列卻已經為900萬公民提供足夠的疫苗數量，其中半數已經施打至少一劑，但卻有消息爆出，以色列拿疫苗做「政治用途」。匿名人士指出，由俄羅斯從中斡旋，以色列為敘利亞購買了價值120萬美元（約新台幣3360萬元）的新冠疫苗，其代價則是兩國得以「交換俘虜」。

英國《衛報》報導，據以色列匿名消息人士稱，以色列為敘利亞獲取新冠疫苗。以色列記者拉維德（Barak Ravid）也在推特上援引「外國消息」指出，以色列將花費120萬美元向俄羅斯購買俄製Sputnik V疫苗，交給敘利亞政府。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日宣布，一名越界進入敘利亞的年輕女子正在返回以色列，而作為回報，以色列也將釋放2名敘利亞牧羊人歸國。《以色列時報》指出，儘管換俘在公中看來極具爭議性，但協議的「重要核心內容」已經被審查機構禁止發布。

以色列《國土報》稱，納坦雅胡原本希望對這筆交易保密，因為右翼人士並不樂見以色列為阿拉伯國家公民爭取疫苗，此次與敘利亞的疫苗協議可能會增加納坦雅胡的壓力，導致他被要求用類似方法對付加薩地帶的激進組織「哈瑪斯」（Hamas），例如用疫苗換回受困飛地的2名以色列士兵。

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