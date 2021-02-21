法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨，歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應停打，我國已購得AZ疫苗1000萬劑，被問到是否會爆發緩打潮，影響後續購買規劃？指揮中心指揮官陳時中回應，過去流感疫苗韓國也出現致死不良事件，星、馬兩國曾停打觀察，會看更多數據與情況，看是否對修正疫苗政策。

陳時中表示，AZ疫苗現傳65歲以上抗議有疑慮，對於南非變種也沒有明確數字，但各國對於不良反應，都有緊急應變措施在，像一開始打流感疫苗時，韓國也傳出有不良事件反應，星馬等國也有暫停措施，但這都是「停看聽」，看更多的數據與情況，是否對疫苗政策作修正。

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韓國疫苗出現致死事件，新加坡、馬來西亞也暫停注射一至二週不等，施打後也沒有傳出更嚴重的不良反應。因此，對於AZ疫苗，指揮中心的態度也是以科學為優先，目前看來只有法國、瑞典暫停施打，會密切注意暫停後的情況來判定。

至於是否會憂心AZ打不完？陳時中表示，沒有強迫大家一定要打，目前意見非常多，一為強迫大家一定要打，不得選擇，該做法是有公共衛生考量。但台灣資訊發達，所以還是採分批施打，讓高風險族群優先打，一來符合民眾自由選擇意志，也能讓疫苗發揮最大功效。

至於被問到是否會以身試疫苗，作為國民表率？陳時中笑道，「大家都很關心我要不要打」，「我是想每個疫苗都來打，但專家應該不會同意！」因此自己還是維持一慣原則，如果有剩的話，就會來打。而蘇貞昌院長則列在第二施打順位，總統施打與否是國安問題，有待醫療小組評估。