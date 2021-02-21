　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

▲▼0218中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨，歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應停打，我國已購得AZ疫苗1000萬劑，被問到是否會爆發緩打潮，影響後續購買規劃？指揮中心指揮官陳時中回應，過去流感疫苗韓國也出現致死不良事件，星、馬兩國曾停打觀察，會看更多數據與情況，看是否對修正疫苗政策。

陳時中表示，AZ疫苗現傳65歲以上抗議有疑慮，對於南非變種也沒有明確數字，但各國對於不良反應，都有緊急應變措施在，像一開始打流感疫苗時，韓國也傳出有不良事件反應，星馬等國也有暫停措施，但這都是「停看聽」，看更多的數據與情況，是否對疫苗政策作修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國疫苗出現致死事件，新加坡、馬來西亞也暫停注射一至二週不等，施打後也沒有傳出更嚴重的不良反應。因此，對於AZ疫苗，指揮中心的態度也是以科學為優先，目前看來只有法國、瑞典暫停施打，會密切注意暫停後的情況來判定。

至於是否會憂心AZ打不完？陳時中表示，沒有強迫大家一定要打，目前意見非常多，一為強迫大家一定要打，不得選擇，該做法是有公共衛生考量。但台灣資訊發達，所以還是採分批施打，讓高風險族群優先打，一來符合民眾自由選擇意志，也能讓疫苗發揮最大功效。

至於被問到是否會以身試疫苗，作為國民表率？陳時中笑道，「大家都很關心我要不要打」，「我是想每個疫苗都來打，但專家應該不會同意！」因此自己還是維持一慣原則，如果有剩的話，就會來打。而蘇貞昌院長則列在第二施打順位，總統施打與否是國安問題，有待醫療小組評估。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981
許維恩突PO「KID大尺度照」！意外曝前任私密暱稱
台灣首驗出3例巴西變異株！2/24起有巴西旅遊史進集中檢疫
20車連環撞貨車瞬間壓成鐵餅！他鬼門關前逃命曝：快昏倒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南大樓確診者是案943！自主管理期外出開會　陳時中：有觸法之嫌

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

1年1度分紅包大會！爸「公平」均分影片曝光　網笑：里A老，哇A大

前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

華航緬甸救援班機將抵台　莊人祥：預計接回82人「免集中檢疫」

台灣首驗出3例巴西變異株！　2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則　指標個案出院改列自主健康管理

11月~3月容易起濃霧！高公局曾曝「國道21霧區」　2守則保命

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

台南大樓確診者是案943！自主管理期外出開會　陳時中：有觸法之嫌

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

1年1度分紅包大會！爸「公平」均分影片曝光　網笑：里A老，哇A大

前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

華航緬甸救援班機將抵台　莊人祥：預計接回82人「免集中檢疫」

台灣首驗出3例巴西變異株！　2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則　指標個案出院改列自主健康管理

11月~3月容易起濃霧！高公局曾曝「國道21霧區」　2守則保命

台南大樓確診者是案943！自主管理期外出開會　陳時中：有觸法之嫌

田澤純一扛味全龍牛棚　古久保健二：5隊中危機處理最好

遛狗遇美洲獅襲擊　飼主「拔告示牌狠敲」救援…牠縫70針一眼失明

拉法葉艦軍港南防波堤淺灘撞斷俥葉　海軍噴4609萬換修

爽吃200種自助吧！南投CP值超高火鍋店　6款高檔鮮美海鮮隨你嗑

《三人要守密，兩人得死去》三天爆紅！　導演曝：原本結局更病態

台南確診個案感染應有數月　衛生局：鹽水蜂炮活動可以照計畫進行

合歡山公路山林野火影響視線　雙向交通中斷近2小時

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

保險套斷掉「3天後嚇呆她」　網驚：太扯

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

西濱車禍疑濃霧釀禍　氣象局說話了

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

2.5倍薪請男友媽打掃！反被嗆都不幫忙

更多熱門

相關新聞

美首例新冠「移植感染」她換肺2個月就病逝！

美首例新冠「移植感染」她換肺2個月就病逝！

美國證實出現首例經由「器官移植」而遭傳染的新冠肺炎病例，且病患已經死亡。密西根州一名婦女2020年接受雙肺移植手術，2個月後的秋季便被證實染疫死亡，連當時處理捐贈臟器的外科醫生也感染了病毒，現已康復。

緬甸救援班機　下午預計接回82人

緬甸救援班機　下午預計接回82人

2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則

緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

郭書瑤7年翻身「低收入戶→買下千萬豪宅」！

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面