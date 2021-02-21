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家長注意！22日開學日「北市出動113名警力」　加強取締違停車

▲▼面對22日開學日，北市交大出動上百警力取締違規車輛。（圖／台北市交通大隊提供）

▲面對22日開學日，北市交大出動上百警力取締違規車輛。（圖／台北市交通大隊提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市中、小學109學年度第2學期將於22日開學，由於過去開學日上午7時30分前後為家長接送學童密集時間，但碰上新冠肺炎疫情影響，各校於校門口均設置體溫量測站，台北市交通大隊表示，將動用113名警力執行交通疏導、違停車輛取締。

台北市交通大隊21日指出，鑑於往年開學日上午7時30分前、後時段家長接送學童最為密集，且因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，各校於校門口或校園內均設置體溫量測站，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，台北市警局針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，計增派交通疏導崗位109處，動用警力113名、義交5名。

台北市警局呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間。另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞；台北市警局將加強驅離、取締校園周邊違規停車，全力維護學校周邊交通秩序及學童上、放學安全。

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