台中保時捷男載長髮女邊開邊講手機　遭攔查怒飆三字經下場慘

▲保時捷男不服警方盤查，飆罵三字經遭上銬。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子20日凌晨開黑色保時捷跑車香車載美人，在市區一開邊講電話，「瞎趴」一時遭巡邏的保大員警盯上。警方上前攔查，黃男竟不配合，拿手機錄影還飆罵三字經，當場遭上銬，最後依妨害公務罪嫌送辦。

台中市警局保安警察大隊今天凌晨執行巡邏勤務時，12點半經過南屯區惠文路發現一輛黑色保時捷跑車，開車男子身穿白色T恤，脖子戴一條粗項鍊，手持電話邊開邊講，立刻將他攔下盤查，副駕駛座則坐一位長髮妙齡女子。

警方原只是要勸導開車29歲黃姓男子開車不要講手機，以策安全，但黃男不僅不聽勸，拿手機錄影，態度囂張，頻用不雅字眼甚至三字經飆罵員警，絲毫不配合盤查，女子則乖乖配合。警方認為黃男已涉及妨害公務，當場將他上銬押上警車，過程中他還怒瞪員警，遭警方帶回隊部，警詢後依妨害公務罪嫌函送法辦。

▲▼保時捷男遭攔查，副駕駛座女子乖乖配合。（圖／民眾提供）

▲▼保時捷男下車與警方爭執，還拿手機錄影，隨後遭員警上銬。（圖／民眾提供）

然而，過程中有媒體到場貼近採訪拍照錄影，警方第一時間未發現是記者，加上現場尚未控制，上前阻止，雙方發生些許爭執的意外插曲。

警方表示，由於現場當事人情緒失控，為避免其他因素再刺激當事人，才會上前勸阻媒體拍照錄影。事後經與該媒體溝通後，雙方應屬誤會，已取得諒解。

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