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瑞芳警新任3所長布達　分局長陳忠龍勉「人民最大、基層優先」

▲瑞芳警新任3所長布達 分局長陳忠龍勉「人民最大、基層優先」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警新任3所長布達，分局長陳忠龍勉「人民最大、基層優先」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局於2021年2月17日發布125人警察幹部職務異動，其中瑞芳警分局有瑞芳派出所、雙溪分駐所及貢寮分駐所等3個分駐、派出所所長職務異動，並於19日辦理到職。瑞芳警分局為了讓地方能夠認識新的治安守護者，特別在今天報到日辦理布達儀式，邀請地方士紳、里長及區長到場觀禮。

▲瑞芳警新任3所長布達 分局長陳忠龍勉「人民最大、基層優先」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警分局有瑞芳派出所、雙溪分駐所及貢寮分駐所等3個分駐、派出所所長職務異動。

瑞芳警分局表示，到任的所長幹部經歷都相當優異且具有專才，瑞芳派出所所長林俊瑋曾多次評選爲警政署保護婦幼安全特優，雙溪分駐所所長蘇昱傑則專長於刑案偵查工作，貢寮分駐所所長陳昀辰則是從基層歷練昇職，處理各類案件都相當有經驗，相信新任所長到任都能為地方帶來新氣象，讓民眾滿意。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，看到新任所長個個都相當年輕，充滿了活力，相信一定能為地方治安及交通、服務等等各方面都做到最好。除了要求所長必須迅速掌握轄區狀況，無縫接軌警政工作，也期許新任所長能秉持局長「社區警政、人民最大、基層優先」的理念，將市民的意見放進心中，同時結合志工、民防、義警等民力，共同為民眾打拼一個「安居樂業」的新北市。

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