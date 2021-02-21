士林夜市「百包垃圾堆馬路、花圃」原因曝光　北市：垃圾壓縮機故障

▲士林夜市受到疫情衝擊，觀光客大減。（資料圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

士林夜市生意大受疫情衝擊，結果近日又被民眾投訴，士林夜市的室內入口處被堆滿上百包的垃圾。對此，台北市市場處21日回應，由於士林市場垃圾壓縮機於13日故障，已經於20日完成修復工作，並將留置現場的垃圾清運完畢。

士林夜市日前被民眾檢舉，滿地都是垃圾，一包包塑膠袋佔據大馬路，連竹籤跟紙碗也隨地亂丟進花圃裡，還有攤商推著推車，大喇喇把垃圾堆在樹下，陣陣惡臭從巷子口就能聞到。

對此，台北市市場處表示，士林市場垃圾壓縮機於13日大年初二故障，現場物業管理人員立洽原廠廠商維修，廠商於17日進場查修、20日完成修復工作，留置現場垃圾已清運完畢，已責成物管公司檢討本次應變機制，避免造成民眾困擾。

北市市場處表示，設備故障時間適逢農曆新年，雖立即通知原廠維修，但因過年期間維修料件取得不易，拉長修復時間。

關於故障原因，北市市場處指出，由於垃圾過度擠壓造成存放筒位移，導致傳動齒輪座及定位導輪破裂，但存放筒檢修需先將筒內垃圾排空始得進行，故檢修期間先將垃圾暫置市場旁馬路。本次暫置垃圾處理方式欠佳，影響市容及周邊居民，此部分已請物管公司檢討改善。

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