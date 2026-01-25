　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

貔貅手鍊。 （圖／楊登嵙提供）

▲今年開運招財吉祥物是馬或貔貅。圖為貔貅手鍊。 （圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

公司尾牙聚餐變成員工們增進情感的一天，除了傳統的員工聚餐、單位團拜，有些公司還邀請明星、主持人來參與公司尾牙活動，成為公司年底活動的新趨勢。很多公司除了開辦餐宴以外，還會有「摸彩活動」，讓許多員工期待能中大獎好過年，但你有偏財運可以抽到大獎嗎？尾牙摸彩得大獎有妙招！

民俗專家楊登嵙指出，2026年歲次「丙午」，丙五行是火，所以今年為火馬年，木可以生火，因此，今年開運色系是「木」及「火」。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。此外，楊登嵙也列出5大招財絕招。

1.穿著開運色系服飾

尾牙抽獎當天穿著開運木及火色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。

2.配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，可以配戴馬或貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。

3.開運紅包

準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。

紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。（圖／楊登嵙提供）

▲紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。（圖／楊登嵙提供）

4.開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

5.財神符

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

楊登嵙尾牙開運紅包周刊王

