外拍女穿內衣＋丁字褲「蜜臀全露」嚇壞家長　自來水園區硬起來勸離





▲台北自來水園區。（資料圖／翻攝自自來水園區臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市自來水園區在過年期間又出現「丁字褲女郎」在園區內供人外拍，引發部分帶小孩的家長覺得不妥。對此，台北自來水事業處21日表示，已有研議禁穿著內衣外拍，例外則需事先申請，若違反規定將勸離，並且不退門票。

近期不斷有民眾表示，位在中正區的台北市自來水園區有只穿著內衣、丁字褲的女性供人外拍，由於園區內有不少小朋友到場遊玩，讓許多家長覺得不妥，盼自來水園區能有所動作。

對此，台北自來水事業處21日回應，自來水園區有戲水區，但同時也是環境教育場所，目前已研議禁著內衣外拍，例外則需事先申請；近期將修改水園區場地相關管理要點後對外公告實施，若違反規定將勸離且不會退門票。

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