江啟臣爭取連任誓當造王者　蔣萬安：這時間宣佈承擔「我認為很好」

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣20日宣布要爭取連任，立志為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。國民黨立委蔣萬安21日受訪時表示，江啟臣選在這個時間宣佈要繼續承擔黨務工作，「我認為很好」，並強調團結是很重要的基礎。

蔣萬安表示，現在江啟臣只是宣布競選連任，約還有半年時間才會進行黨主席改選，他相信接下來任何有意要參選黨主席的人都會提出願景，到時再來看有意參選的人提出怎樣的政見，以及對黨未來的發展有怎樣的期許。

媒體追問，國民黨前主席朱立倫日前PO出「麻將照」，「只欠東風」的牌面引發外界聯想，對於朱立倫是否也該出來表態參選，蔣萬安說，昨天他有看到朱立倫對於江啟臣宣布參選有做出回應，「對於每人願意參與黨務工作，他很正面看待。」

蔣萬安強調，每個黨員都應盡自己的責任和力量為黨付出，不管在哪個崗位，我們都應為黨做事，這是很重要的事，團結是很重要的基礎。

另外，國民黨下個月將針對2022北市長選舉進行新一波民調，傳出除了蔣萬安、北市議員羅智強外，立委林奕華也被納入。對此，蔣萬安表示尊重黨部規劃，「對於選戰無非是要找出最有勝選機會的候選人。」

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