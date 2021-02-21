國民黨聲量奪冠！大贏民進黨近13%　台灣基進超車時力

▲國民黨推動反萊豬。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

臉書粉絲專頁「聲量看政治」21日公布近60天以來6大政黨的網路聲量，國民黨居冠，聲量為44.4%，以13%的領先幅度領先民進黨的31.55%，民眾黨以13.5%穩列第三，台灣基進黨以5.55%的聲量排名第四，成功超車時代力量，而時代力量僅小贏新黨。

「聲量看政治」以Google SERP分析探究近2個月台灣6大政黨的聲量趨勢，發現國民黨新曆年跨年後，一直到農曆年過年這段期間，聲量持續加溫，主要藉由萊豬、罷免、中國疫苗等議題炒作黨主席選舉，看看最近國民黨的政治人物大舉出籠，可以略知一二，在野黨的話題比執政黨多很多，相對的，國民黨操作社會議題進行黨主席選舉，媒體與社會焦點不在民進黨身上，民進黨的聲量下滑，不斷挨在野黨的批評。

▲「政治看聲量」以Google SERP探究近2個月台灣六大政黨網路聲量。（圖／翻攝自Facebook／政治看聲量）



「聲量看政治」指出，民眾黨的聲量，基本上是寄生國會的事件，讓民眾黨聲量被大幅討論，但民眾黨某種程度在網路世界站穩一定聲量，目前排名第三，約在15%上下；此外，基進黨的聲量隨罷免案的進展，以及立委陳柏惟被討論、何景榮挑戰基進黨，產生聲量大幅上揚，目前政黨聲量排名第四，而時代力量這段時間難以伸展，有不斷沒落趨勢，新黨主要的聲量起伏在潘懷宗詐領助理費遭聲押一事。

「聲量看政治」總結，目前台灣政黨的長期聲量趨勢，國民兩黨競逐聲量第一，國民黨內部問題常常負面聲量居高不下，往往比民進黨更被討論，而時代力量已失去第三名寶座，民眾黨穩定第三，台灣基進逐漸有機會穩定超車時代力量，新黨作為極統光譜最末端，在台灣網路上的聲量也最低。