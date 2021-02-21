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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜開頻道週聲量38404筆　排名第五緊追趙少康

▲▼韓國瑜近來狂發影片。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜官方頻道）

▲韓國瑜近來狂發影片。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜官方頻道）

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜遭罷免8個月後，近期不斷更新社群，除了除夕到初三臉書每日一文，還開設YouTube頻道「韓先生來敲門」，被視為復出的起手式。而韓國瑜開設頻道消息一出，網路聲量單日再創新高度，而週聲量也來到38404筆，政治人物排行榜名列第五，緊追中廣董事長趙少康。

趙少康1日臨時召開記者會中宣布重返國民黨，並表示獲得韓國瑜的鼓勵，為此重返國民黨參選黨主席，高喊「Make Taiwan Great Again」，為政壇投下一顆震撼彈，不僅登上Google熱搜逾5萬筆搜尋，單日聲量48649筆創三個月新高，也衝上《網路溫度計》政治人物排行榜第三名，超越排名第四馬英九、排名第五韓國瑜。

然而，韓國瑜也沒閒著，過年期間，除夕到初三每日在臉書發文。他19日晚間大動作更新臉書封面、大頭貼，宣布將在YouTube頻道推出「韓先生來敲門」系列影片，表示要用公益來謝票。韓國瑜表示，知道大家一直都在，感謝滿滿的鼓勵與關懷，2020年經歷相當辛苦的一年，一直不斷思考還能為這片土地、辛苦的百姓做什麼？雖然卸下公職身份，但就像曾說的「莫忘世上苦人多」，與大家站在一起是不變的初衷，回饋社會最好方式是身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。

▲▼韓國瑜臉書大更新。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜臉書大更新。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

同時，韓國瑜也宣布將推出「韓先生來敲門」，20日上線。他提到，「將為您敲開庶民溫暖良善的門，讓我們堆疊感恩，使生命更加豐富，凝聚溫良善意的微光成為巨大的太陽。請大家按下訂閱集氣，分享良善的微光，開起關注的門鈴，跟著韓先生一起來敲門！」

為了避免外界聯想，韓國瑜特別貼文下方註記「不是什麼起手式」。儘管如此，韓國瑜在19日網路聲量再創新高，且發文2天內，截至21日下午4點30分，這篇「謝謝一直都在，公益代替謝票」的貼文就有6.3萬人按讚、5001則留言、2314次分享。

▲▼韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲韓國瑜19日網路聲量再創新高度。（圖／翻攝自網路溫度計）

《網路溫度計》公布14日至20日統計的政治人物網路聲量，衛福部長陳時中奪冠，總統蔡英文位居第二，前總統馬英九名列第三，中廣董事長趙少康排名第四，韓國瑜排名第五。第六至第十名依序是台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣、台灣基進立委陳柏惟、邱太三、行政院長蘇貞昌。

▲▼韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲韓國瑜緊追趙少康，領先柯文哲、江啟臣。（圖／翻攝自網路溫度計）

此外，根據關鍵領袖調查，此舉帶來最多的聲量就來自韓國瑜自己的臉書，可以看出韓國瑜神隱多時，但人氣未完全消退，一發文仍有相當的號召力。

《網路溫度計》指出，從韓國瑜近幾日的貼文來看，馬英九17日因「三中案」再次出庭，不少藍營人士抱屈，韓國瑜18日隨即也在臉書貼文，以「被置之死地的台灣民主」為標題，痛斥民進黨「為了政治利益，想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地」，過去也曾對中天被關台一事，錄製影片聲援中天，這次突然大動作創立頻道，各方才會相當關心動機，從韓國瑜近一週網路熱門關鍵字發現，許多人猜測是為了「復出」做打算。

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