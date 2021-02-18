把握今最後申請機會　北市自由行補助「每人每房1000元」提前18天用光





▲台北101大樓。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為帶動台北市觀光，台北市政府觀傳局於2020年底推出「台北加碼GO」補助方案，分別為自由行與旅行社補助。台北市觀傳局18日表示，春節7天吸引近7萬人次前來台北，截至2021年2月18日上午，台北加碼GO名額已經用罄，不過為了避免民眾上午申請後，下午發現沒有名額等情況，因此只要在18日23時59分59秒前入住，皆可取得補助資格。

北市觀傳局指出，受新冠肺炎影響，北市旅館儼然成為重災區。為吸引民眾到台北旅遊，北市府自2020年12月24日起，補助10萬名自由行旅客入住合作旅館，每房每晚最高補助1,000元住宿優惠。經統計2月10日至2月16日春節7天，總計入住3萬1,553間房間，入住6萬8,832人次，其中更有2,720人搭乘雙層觀光巴士。

北市觀傳局提到，統計民眾喜好住宿旅館，以規模大、設備多之旅館為主，萬華區某家大型旅館在活動入住人次達10,685人，住房率提升12%。中山區某家星級旅館在春節期間推出親子行程玩翻旅館，也有7,778人次入住，每晚平均售價超過4,000元；更多旅館業者針對旅客精準行銷，透過飯店官網、FB及專線電話等各式宣傳管道，強推台北加碼GO。旅館業者搭配餐飲、續住等優惠活動，力圖轉戰國旅市場，吸引許多無法出國的民眾，來台北市過新年。

北市觀傳局強調，由於春節7天吸引近7萬人來台北觀光，因此北市自由行補助名額已經用罄，不過18日仍可申請，主要是避免民眾上午申請後，下午抵達旅館時才發現沒有名額等情況，所以只要趕在18日23時59分59秒前入住，皆可取得補助資格，把握最後加碼小確幸。