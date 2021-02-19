「疫苗進來3種也是很麻煩」　柯文哲：有時只好咬緊牙關支持中央

記者陳家祥／台北報導

在疫苗問世後，對抗新冠肺炎疫情進入新的階段。台灣近來陸續取得疫苗，預計最快3到6月就可以開始施打。面對近來的疫苗購買爭議，台北市長柯文哲說，這件事情他還是支持中央，「因為台灣的國際局勢我們都曉得」，內部吵架也不會加速獲得疫苗，「所以有時候真的只好咬緊牙關支持中央政府」。

▲台北市長柯文哲出席萬大線潛盾機啟動典禮。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲19日來到新北市永和區，視察捷運萬大線CQ850區段標潛盾機啟動典禮。談到近來採購疫苗的爭議，柯文哲說，這件事情他還是支持中央，「因為台灣的國際局勢我們都曉得」，所以這時候吵架沒有用，拿到疫苗開始打比較重要。

對於國人開始擔心疫苗採購與施打，總統蔡英文17日也透過臉書強調，政府進行的多源頭外購，已經完成與「Moderna公司」簽約505萬劑疫苗、「AstraZeneca公司」簽約1000萬劑疫苗，還有與Covax取得476萬劑疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。國內研發的部分，也已經有兩家公司的疫苗，進入第二期臨床試驗。

被問到外界質疑BNT疫苗代理問題，中央講法前後不一，柯文哲不願多談，他重申這時候還是要合作，「台灣是一體的，內部吵架也不會加速你獲得疫苗，所以有時候真的只好咬緊牙關支持中央政府」。

不過，柯文哲也指出，疫苗進來有3種也是很麻煩，因為儲存條件都不一樣，系統越多種準備工作越麻煩，事實上我們早上還在討論如果3種疫苗，系統要怎麼處理，「最近疫苗的東西緊鑼密鼓在討論，這相當複雜，2300萬人口要全面打疫苗，這技術沒那麼容易，特別是疫苗儲存條件不一樣，這沒那麼簡單」。

對於中央是否有通知疫苗派發的時間點，柯文哲則說，這時候吵鬧不會加速疫苗的獲得，「所以我們先準備好，只要中央疫苗拿到，我們就按照順序開始打」。