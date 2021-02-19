「支援國會」遭諷慣老闆　柯文哲酸民進黨：罵人順口一反擊就不高興

記者陳家祥／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲日前面對「寄生國會」質疑時，以「支援國會」辯解，再次引來外界批評，更被民進黨副秘書長林鶴明嗆是慣老闆。對此，柯文哲反酸，「打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興」，強調不想口水戰，找黨部一事本來就已在處理。

▲台北市長柯文哲出席萬大線潛盾機啟動典禮。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨部的部份工作人因使用立院空間辦公，引來外界「寄生國會」的質疑，主席柯文哲辯稱是「支援國會」，還反嗆，看到那些寄生在行政院、總統府的人在批評「就很火大」。而林鶴明則嗆，若柯文哲認為把黨工放在國會用辦公室、使用相關公家資源沒有錯，就不要搬家。

對於和民進黨隔空打口水戰，柯文哲19日視察視察捷運萬大線CQ850區段標潛盾機啟動典禮後受訪表示，本來就有在處理（指找黨部），因為民眾黨去年8月才第一次開黨員大會，度過滅黨危機，人選出來後決定規則選黨代表，黨代表出來後再討論規則選中央委員，中央委員選出來再開始弄縣市黨部的組織辦法、找縣市黨部主委，結果到了過年就一切停擺。

柯文哲說，就好像小嬰兒出生是3公斤，長到1歲大概是9公斤，「不能長到6個月的時候就問他怎麼不是9公斤」。柯強調，本來就在找，找到就搬出去，本來就在做的事。

媒體追問，現在民進黨似乎不高興被牽扯到？柯文哲反酸，「常常是這樣，打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興」；柯說，也不想跟他口水戰，本來就在處理了。