林淑芬等3立委萊豬跑票懲處卡關　黨內人士：他們吃定我們這一點

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院在去年12月24日審查9項相關的行政命令，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人發生跑票行為。對此，有不具名的黨內人士表示，目前民進黨內的氣氛已經緩和許多，「他們三個也都吃定我們這一點」。

立法院去年12月24日處理9項攸關萊豬進口的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，但劉建國、江永昌、林淑芬等3人選擇棄權，拒絕為美豬美牛政策背書，民進黨團日前做出決議，決定將三人停權3年、罰款3萬元新台幣，並且依照「黨團組織規程」送中央黨部當提名參考。

根據民進黨團發給民進黨中央黨部的公文顯示，林淑芬、江永昌、劉建國等三人，在去年底立法院院會表決中，投票與黨團立場不一之統計，劉建國多達172次、林淑芬177次，而江永昌有130次。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨於今年1月13日召開中常會，根據與會人士轉述，民進黨秘書長林錫耀在處理報告事項時提到，將把劉建國、江永昌、林淑芬送交中評會處理。

民進黨中常委陳茂松表示，國會議員享有免責權，但目前黨團對立委的處罰比免責權還要重，直言實在不太合理，他雖然不贊同棄權的行為，但基於一事不二罰，中評會應該思考處分，但也尊重中評會結果。

不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為，黨團在本次表決之前，就已經向黨團成員說棄權及跑票的嚴重性，「不是一事二罰，而是同一件事」。

有不具名的中常委受訪時表示，送交中評會有可能不處理、停權，最重則是開除黨籍，「我猜一定會處理，大概停權一年」，主要原因是在現任中評委中，具有立委身份的人比較少。

該人士也分析，針對3名立委棄權跑票，引起許多黨內立委的不滿，而對劉建國而言，最直接影響到的不是立委提名，而是下屆的雲林縣長選舉，因此基於2022年的選舉考量，民進黨如果需要劉建國參選雲林縣長，停權處分就應該不會多於1年。

▲立法院審查萊豬行政命令，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等人棄權。（圖／記者屠惠剛攝）



根據民進黨內評估，新蘇系統人士對此案態度強硬，認為應該懲處，而非新蘇系統，包括正國會、英系都未有太明顯態度。不過，若中評會討論中進行表決，新蘇人馬佔多數，導致3位立委被停權可能性確實不低。

對此，民進黨中評會原定1月28日開會處理此事，去礙於高雄市議會召開臨時會，中評會主委、高雄市議員康裕成無法北上，因此會議延期至2月8日開會討論處理。

不過，民進黨中評會8日開會時，民進黨中評委、立委陳明文質疑程序問題，認為黨團當初的公文語意不清，由於程序問題，再加上當事人均未到場，中評會討論並無結論，有待農曆年後再討論。

民進黨中評委、新北市議員張志豪表示，江永昌等3人在院會表決時，未遵守民進黨團決議表決，引發社會撻伐、基層不滿，除被黨團停權之外、亦被移送中評會裁處，而黨紀是貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實。

不過，張志豪也認為，如果依民進黨規章視情節輕重懲處，3位立委可能面臨被開除或停權3年不等的命運，這對一生為黨征戰的立委而言，「是宣判了政治死刑」。

張志豪強調，在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，他主張黨紀應嚴格執行，但仍應給這三位跑票立委有改進機會和空間，至於如何執行，則留待中評會各委員的智慧抉擇。

▲民進黨立委陳明文。（圖／記者李毓康攝）



時任民進黨立法院黨團幹事長、立委鄭運鵬則表示，他可以接受中評會輕判或不處分，但無法理解中評會用程序理由，退回黨團處理這件事。

鄭運鵬強調，他可以理解黨內票選產生的中評會，即使身為黨紀糾察隊，也是黨內政治妥協的場域，但是既然是黨紀，就必須考慮身為執政黨在執行國家大政的紀律必要，這次用程序理由退回黨團，影響最大的一定是總統蔡英文接下來的執政，而且影響範圍不止擴大開放美豬美牛議題。

不過，有不具名的黨內人士表示，相較於3人去年投票棄權時，現在黨內的氣氛已經緩和許多，「他們三個也都吃定我們這一點」，可能是時間過了大家就想說算了，而事實上也真的是這樣，如果現在硬要處分也是二次傷害。

回顧民進黨歷史，曾對縣市議會正副首長或立法院正副院長選舉跑票案，祭出黨紀處分，特別的是立委張晉誠於1996年、邱彰於2002年的立法院長選舉跑票都遭開除。不過，有關民生議案的表決案，遭移送中評會以黨紀處置，本次確實為民進黨史上首次。

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