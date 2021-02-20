民進黨抓包韓國瑜瞎扯政治追殺　反問「馬英九涉300司法案件在哪」

▲新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人劉康彥20日表示，國民黨、前高雄市長韓國瑜為掩護三中案的司法審理，謊稱前總統馬英九卸任五年多來，民進黨用300件訴訟案件進行司法追殺，根本就是在瞎扯。他反問，「馬英九這麼厲害，可以牽涉300件，國民黨倒是告訴大家在哪裡？」

劉康彥表示，國民黨謊稱馬英九有300件司法案件究竟是哪三百件？馬英九這麼厲害，可以牽涉三百件，國民黨倒是告訴大家到底在哪裡？

劉康彥說，就馬英九受社會矚目的案件來看，譬如「富邦併購台北銀行案」，是因當初反對併購而被解僱的北銀前副理，到北檢告發馬英九，與民進黨無關；而「國發院土地案」是原地主的小孩到地檢署具狀指控馬英九，也與民進黨無關。

至於「遠雄大巨蛋案」，劉康彥說，這是台北市長柯文哲的台北市政府廉政透明委員會向特偵組及台北地檢署告發。最後，北檢起訴李述德，將馬英九另案追查，一樣與民進黨無關。

劉康彥表示，馬英九多數的訴訟案件，像是「納莉風災廢弛職務案」、「財產來源不明案」、「貓空纜車案」、「大巨蛋圖利遠雄案」等等，都是馬英九在擔任台北市長期間，因為施政造成民怨，所引致的案件，通通與民進黨徹底無關。

劉康彥表示，利用司法進行政治追殺，就是馬英九，不要忘了中華民國打從民選總統以來，唯一一件，也是最嚴重的總統介入司法案件，就是馬英九當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。

劉康彥強調，現在台北地方法院正在審理「三中案」，馬英九牽涉利益所以被告，怎麼又要胡扯民進黨，奉勸國民黨，訴訟攻防回歸證據辯證，不要再做政治操作，誤導視聽，干擾審判。