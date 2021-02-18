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時力新會期優先法案出爐　《港澳條例》、囤房稅等17項入列

▲▼時代力量第3會期優先法案暨重點工作說明」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲時代力量黨團召開「時代力量第三會期優先法案暨重點工作說明」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期預計26日開議，時代力量黨團18日提出優先法案，包括援助香港行動的《香港澳門關係條例》、攸關居住正義的《房屋稅條例》、落實司法改革的《貪污治罪條例》、追求環境正義的《廢棄物清理法》，以及跨黨派立委皆有提出的《跟蹤騷擾防制法》等17項法案。

立法院長游錫堃18日上午召集朝野協商，各黨團同意定於2月26日開議，時代力量黨團於會前召開「時代力量第三會期優先法案暨重點工作說明」記者會，除了呼籲立法院能夠儘早開議，也提出新會期的17項優先法案。

時代力量黨團總召邱顯智指出，香港局勢惡化已是不爭的事實，時力再次呼籲各黨團支持《香港澳門關係條例》第18條之修正，讓援港機制具體化。此外，自從中天不予換照後，社會各界對媒體改革更殷殷期盼，為了維繫媒體作為第四權之功能和確保言論市場的自由多元，時力呼籲應儘速處理《媒體壟斷防止暨多元維護法》，讓媒體市場秩序回到常軌。

邱顯智表示，即使立法院在上個會期已經通過了「實價登錄2.0」，但台灣的囤房問題仍然相當嚴重，希望這個會期能審理囤房稅相關法案，好讓台灣的年輕人買得起房子，看得到未來。另外，時力黨團也將《公益揭弊者保護法》列為優先法案，讓吹哨者可以擁有法令的保障，避免因吹哨而遭報復。

邱顯智也呼籲，行政院應該盡快送出《貪污治罪條例》修法版本，將「不法饋贈罪」和「不法關說罪」納入，以完善貪汙治罪法制。邱顯智說，石木欽案的涉案司法官高達200位，然而在司法院記者會裡卻只交代了 20位司法官的處置，相關涉案人士陸續退休，該事件更凸顯相關調查與法制化必要且刻不容緩。

▲▼時代力量第3會期優先法案暨重點工作說明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團公布新會期17項優先法案。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量黨團副總召陳椒華指出，環境正義與居住正義之價值向來是時代力量所秉持之中心理念，因此《礦業法》、《廢棄物清理法》、《水土保持法》、《能源管理法》、《溫室氣體減量及管理法》及《土地徵收條例》是時代力量黨團所列之優先法案。

陳椒華強調，《礦業法》不僅是時代力量一再強調要排審的法案，也是總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的承諾，因此希望行政院盡快提出版本，避免《礦業法》修法如同第九屆一樣功敗垂成。

陳椒華表示，各縣市廢棄物不當丟棄非常嚴重，最主要的原因就是《廢棄物清理法》罰則太輕，再加上地方政府及相關檢調單位並未積極查緝及要求清除，根本無法遏止不肖業者，呼籲行政院盡快送出《廢棄物清理法》的修法版本，以讓民眾居住安全與食品安全有所保障。

陳椒華也提到，台灣水土保持審查資訊不公開，也未開放參與，外界無法監督相關計畫是否妥適，農委會應盡速比照環保署、內政部，訂定水土保持計畫審查的資訊公開和公民參與機制。

時代力量黨團幹事長王婉諭則表示，近年來社會發生多起嚴重的殺傷事件，針對加害者長期、一連串的跟蹤騷擾行為，警方卻礙於沒有相關法令依據，無法作出任何處置或協助，目前已經有許多跨黨派的立委提出《跟蹤騷擾防制法》，期望本會期能展開審查、儘速通過，給予社會足夠的保護。

此外，針對台灣少子女化的問題，王婉諭認為，過去傳統價值經常將生養育兒的責任放在女性身上，但其實應該要往性別平權的方向努力，時力黨團也已提出修法版本，延長產假及陪產假的時間，並增加配偶陪產檢假 5 日，打造安心養育孩子的友善環境。

王婉諭也說，《犯罪被害人權益保障法》及《精神衛生法》的修法也是新會期關注的重點，呼籲社會各界共同守護犯罪被害人的基本權益，並希望政府在犯罪預防的前端，能夠提供完善的支持服務，協助精神障礙者穩定地走向復原的道路。

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