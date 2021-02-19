行政立法挨批溝通不足　蘇貞昌開議前再與民進黨立委餐敘

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌正式就任滿2週年，上月排定分批與民進黨立委餐敘，不過考量當時國內疫情升溫，行政院隨後取消最後兩天的餐會。據了解，蘇貞昌已安排在立法院開議前，於2月22日、23日繼續與交通委員會、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委分批餐敘，就政府推行的各項政策繼續進行討論。

根據行政院日前規劃，蘇貞昌將分別於1月11日與內政委員會、13日與經濟委員會、14日與財政委員會、外交及國防委員會、18日與教育及文化委員會、21日與交通委員會、22日與社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委分批進行餐敘。

蘇貞昌原訂1月21、22日晚間在台大國際會議中心，分別與立法院交通委員會、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委舉行餐敘，受邀者包括民進黨立委陳歐珀、陳素月、林俊憲、何欣純、陳瑩、劉建國、邱泰源、楊曜、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、洪申翰、無黨籍立委趙正宇等人。

不過，當時考量國內疫情升溫，以及立法院長游錫堃在1月21、22日召集朝野協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜等因素，行政院也在隨後取消1月21、22日兩天的餐敘，並且緊急通知所有受邀的立委。

據了解，立法院上會期歷經勞保年金改革修法喊卡、推動數位身分證暫緩，以及行政院研議的組改修法等政策，引起部分民進黨立委與行政院也意見出現分歧，甚至傳出有黨內立委抱怨「行政立法溝通不足」，自己只能在民進黨團的群組反應。

對此，蘇貞昌近日已經安排在立法院開議前，於2月22日、23日繼續分別與交通委員會、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委分批餐敘，就政府近日各項推行的政策，繼續與民進黨立委進行討論，盼能消除行政與立法兩院之間的疑慮。

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