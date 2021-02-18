行政院啟動組織改革　先推《數位發展部》併NCC、國發會、科技部

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期將在2月26日開議，行政院也整理出優先法案，包括都更條例、國家重點領域產學合作及人才培訓條例、文化藝術獎助條例等。此外，政府組織改革也是新會期需積極推動，會優先處理數位發展部有關的組織法案。

行政院18日召開院會，會後由祕書長李孟諺召開記者會。針對優先法案部分，李孟諺表示，新的會期2月26日開議，包括今天院會通過的太空發展法在內，目前有20個法案送到立院審查，希望優先部分，包括都更條例第57條、61條等，針對耐震狀況不良的就舊有建築，能簡化都更審議的程序。

另外，還包括國家重點領域產學合作及人才培訓條例，這是教育部所提出，未來希望在學校能有更創新的機制，讓民間力量跟政府、教育界結合，培育更多人才跟新的產學合作模式。

文化藝術獎助條例，對於文化藝術品在台灣的拍賣產業，能在租稅上給予優惠，過去台灣曾經在藝術品拍賣產業佔有一席之地，但因為稅制問題，導致市場逐漸流失，希望透過條例的修正能讓這樣的產業重新回來。

對於政府組織改革，李孟諺也表示，希望在這會期能得到立法院支持，行政院會優先送跟數位發展部有關的法案，包括NCC、國發會、科技部等相關部會都會聯動修正，希望這部分能在這會期得到立委支持，後續還有環境支援部、農委會變農業部等，組改的最後里程在下個階段會再做相關盤整。