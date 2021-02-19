休旅車擦撞機車「改向」衝護欄！側翻車頭毀　駕駛卡住：頭好暈

▲小客車與機車發生擦撞，又衝向護欄造成翻車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉雙園路19日上午發生一起車禍，一輛白色小客車擦撞機車又衝撞護欄造成翻覆，汽車駕駛卡在車內動彈不得，直到消防人員趕到現場將他救出，除了駕駛，機車上的騎士與乘客也有造成多處擦傷，三人都送醫治療。

消防局表示，上午6時許收到通報，位於寶山鄉雙園路一段、高速公路下方的平面道路發生汽車翻覆車禍，吳姓駕駛駕駛白色小客車行經雙園路一段時與劉姓騎士的機車發生擦撞，又衝撞護欄造成翻覆，小客車車頭嚴重毀損、整台車翻躺在路中央動彈不得，吳姓駕駛被卡在車內動彈不得。

消防人員抵達後順利將吳男救出，吳姓駕駛表示除了頭暈並無其他外傷，而機車上的劉男、黃女也因擦撞造成身上多處擦傷。三名傷者皆無生命危險，也都送往新竹馬偕醫院救治，至於詳細車禍肇責，仍由警方調查中。

▲▼吳姓駕駛卡在車內直喊頭暈，消防人員將他順利救出後送醫，已無大礙。







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