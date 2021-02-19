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「你要賠喔」撞車甩尾180度噴飛樹斷了！　鄉公所一看：求償2萬

▲▼花蓮吉安車禍。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

▲路口甩尾噴飛！休旅車猛撞斷樹。（圖／翻攝「花蓮同鄉會」） 

記者許力方／綜合報導

花蓮發生一起嚴重車禍，68歲黃姓男子開車行經吉安鄉時左轉，與一輛休旅車撞個正著，甩尾180度才停下，對方則噴飛衝上人行道，狠很撞斷一棵路樹，發出巨大聲響，鄉公所人員表示，道路兩旁種植的是樟樹，這棵被毀的樟樹有涉及公共設施損壞，將依規要求修復或求償2棵要價2萬元。

事發於17日下午4時許，黃姓老翁駕駛國產休旅車wish行經中央路一段、稻香路時，切至路口等待左轉通行，才轉到一半，對向45歲江姓駕駛INFINITI休旅車直直衝上前，來不急剎車，兩車「砰」地一聲狠很撞上，黃姓老翁瘋狂甩尾180度才停下，車頭保險桿掉落，導致身體挫傷；江男則當場噴飛人行道上，撞上路樹才停下，車頭被插凹變形，所幸他並未受傷，雙方酒測值皆為0。

車禍並未對雙方駕駛造成大礙，但猛烈撞擊也把路樹給撞斷，樹幹攔腰對折被掰成兩半，只差一點點就撞上台電箱，附近目擊民眾稱，當時聽到巨響嚇了一大跳，出來查看就看到一輛車卡在樹前，車朝整個都滿起來。鄉公所建設課長吳印浴指出，該路段兩側種植樟樹為主，種了好多年，肇事駕駛有涉及公共設施損壞部分，公所將依規請他修復或求償，2顆約2萬元的費用。

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▼鄉公所一看2棵路樹斷了，求償2萬。（圖／東森新聞）

▲▼「你要賠喔」撞車甩尾180度噴飛樹斷了！　鄉公所一看：求償2萬。（圖／東森新聞）

▲▼「你要賠喔」撞車甩尾180度噴飛樹斷了！　鄉公所一看：求償2萬。（圖／東森新聞）

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車禍吉安花蓮樟樹

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