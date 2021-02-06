探癌夫誤上國道遭撞死　19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報

記者陳凱力／新竹報導



湖口鄉一名婦人日前騎機車誤上國道遭撞身亡，她的丈夫罹癌住院手術治療，4個女兒都還在學，新竹縣長楊文科2月6日偕同縣府教育處長楊郡慈、社會處副處長湯紹堂慰問家屬，致贈1萬元急難救助金，勉勵孩子們要堅強、好好用功唸書，同時指示社會處協助申請新竹縣民意外傷害保險30萬，並請教育處通知學校啟動輔導機制，安頓身心讓孩子們安心就學。

社會處調查，車禍死亡的婦人近期頻繁至台大新竹照顧罹癌的丈夫，平時都開車前往，4日當日才改騎乘機車前往，可能因導航路徑為汽車行駛用，誤入高速公路而發生意外。因婦人的4個女兒仍分別在高職、國中、幼稚園就讀，都還無謀生能力，婦人的婆婆更長期洗腎，領有重大傷病卡，只能讓已退休的公公重扛家庭主要支柱。

▲媽媽出車禍枉死、爸爸又罹癌住院，王女的19歲的長女(左二)在一夕之間被迫長大。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



車禍發生當日深夜，社會處就收到通報，隔天一早，社會處立刻著手調查案家詳細身分資料，並於上午前往喪家關懷慰問，同時迅速聯結民間(如台北市行天宮、台積電)的急難救助、補助、物資一同前往慰問，社會處也表示，後續仍會交由新湖社會福利中心追蹤關懷，進行相關悲傷輔導或連結課後輔導的資源。



教育處表示，駐區督學在得知消息後就立即聯繫轄內兩所學校，並透過校外會了解已聯繫另外兩所高中，四個孩子就讀的學校也會協助孩子申請教育部學產基金的補助，學校的教育儲蓄戶可援雜支、定額的急難救助金，不足的部分將在教育源平台中挹注。另外，也會請學校提供未成年女兒悲傷輔導，儘全力協助。

▲車禍當日，王姓婦人使用導航誤上國道，因此發生遺憾。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲縣長楊文科6日上午前往慰問，左為王女公公、右為王女19歲的長女。



▲王女(右)個性好、與人為善，友人都很喜歡她。（圖／王女友人提供）





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