車頭撞牛頭駕駛落跑！牠夜遊逛大街...車毀牛亡雙方都錯先吃罰單

▲屏東縣台一線新潮州大橋發生人牛車禍，警方對肇事者、飼主各開史單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣台一線新潮州大橋北上車道於10日凌晨發生車輛撞牛事件，導致牛隻受重創，駕駛人揚長而去，飼主送往屠宰場處理；經警調閱監視器，通知到案說明，車主、飼主雖互不提告，惟該分局仍依道交處罰條例對他們雙雙開單告發。

▲車輛嚴重受損。

內埔警分局萬巒分駐所轄區10日凌晨發生一起人牛交通事故，牛雖未被撞死，惟頭部重創，逕由吳姓飼主聯絡業者載送屠宰場處理。

警方事後調閱監視器，通知林姓車主到場。林男表示，當時牛突然衝出道路，他來不及反應，左車頭與牛頭對撞，見牛癱倒在地，一時心懼，遂駕車離去；而他的自小客車板金凹損及引擎嚴重受損，已無法再使用，但因離開案發現場，未即時處置，深感有錯。

而吳姓飼主表示，林男身體無傷，實屬大幸，對於未善盡圈養致「牛逛大街」，自知理虧，雙造互不提毀損告訴及求償，調解成立。

但警方對於吳姓飼主疏縱禽畜在道路上奔走，妨害交通，違反道路安全處罰300-600元罰鍰；林姓車主肇事，雖無人傷亡，但未依規定處置，開單告發，處以1000-3000元罰鍰。。

分局長蔡耀順說，該分局轄區多有從事畜牧工作業者，畜養各類動物應善盡馴養責任，避免出入人車使用之道路，影響用路人權益；另呼籲用路人發生交通事故，應負採取必要措施、報告警察機關及不得駛離現場等義務。

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