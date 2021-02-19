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阿伯「神主牌式竄出」擊落騎士　反嗆：我停在路中間耶

記者黃翊婷／綜合報導

騎車最怕突然竄出來的三寶！一名網友19日一早在臉書「爆怨公社」PO文指稱，18日下午騎車外出，被一名從旁邊竄出來的阿伯嚇到，因為來不及閃避就撞了上去，結果還被阿伯怪罪「啊都你們肖年A騎太快啦」，讓他超無言。

▲▼大陸,騎車,安全頭盔,一盔一帶,頭盔,機車,安全帽。（圖／視覺中國）

▲大多數網友都認同，騎車或開車上路，最怕遇到出巷子不停的三寶。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，希望各位大哥、大姐提醒一下家中長輩，騎車一定要先左右看看再前進，18日下午一名阿伯突然從路邊竄出，他緊急往左閃還是來不及，最後撞了上去，阿伯居然還回了一句「你怎麼撞我？我停在路中間等對向車走耶」。

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原PO一聽又氣又無奈，於是回答「你從旁邊騎出來啦！停中間？你停中間我幹嘛往左超車，我往左閃不就撞到對向？我往右就好了啊」，沒想到阿伯立即回嗆「啊都你們肖年A騎太快啦」，讓他超傻眼，「我也才騎40幾，林老兄勒！」

其他網友看完原PO的經歷，也紛紛留言替他抱不平，「阿伯的大絕招總是『肖年A不要騎這麼快』，聽到這句就不爽跟他們談和解」、「阿伯人體測速槍？」、「我開車都很怕這種出小巷子不停的機車，超多都是阿伯」、「講得通就不是移動式神主牌了，直接叫警察來吧，省得在那邊五四三」。

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