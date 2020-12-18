魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

▲阿祥說，因為自己犯錯被老闆處罰用釘書機釘舌頭，且要穿透才算，他壓了4針才通過。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子，8年來被雇主壓榨，不只工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，每2、3天給1000元當飯錢打發，只要一不順心，就對他拳打腳踢，打到他昏迷住院、耳朵變形，甚至逼他簽本票、吃狗屎和吃老闆的屎，惡劣行徑，讓聽聞者氣得都忍不住大罵「太誇張」。

35歲的水電工阿祥(化名)8年前加入認識10年的友人、彭氏兄弟公司旗下工作，沒想到卻不斷受到暴力相向，只要老闆一個不順心或是達不到標準，就是一頓暴打，有時是小彭老闆單打，有時是大彭小彭一起2對1雙人暴打。

10月間，阿祥再次因「謊報進度」被老闆揍，老闆舉起拳頭朝阿祥的臉頰猛揮，阿祥的嘴唇被打到裂傷，至今還有一條深疤，還威脅阿祥，要他拿釘書機釘自己的舌頭，「如果不聽話，就繼續打，或者釘書針沒有穿透舌頭，一樣繼續挨揍」，阿祥一連釘了4針，才被老闆認可「合格」，問他「釘訂書針這麼痛，怎麼釘得下去？」，阿祥無奈道「沒辦法，如果我不釘，就要繼續挨拳頭」。

▲阿祥忍了8年，後來被親友發現長期遭雇主虐待，才帶著他上警局報案。（圖／記者陳凱力攝）



8年來阿祥挨打從不間斷，幾乎每隔幾天就會被痛揍一次，有時候用電纜線，有時候揮拳頭，阿祥的雙耳老闆用拳頭揮爆，外觀完全變形，可見當時受虐之嚴重。阿祥的媽媽說起那次，兒子耳朵又腫又爛，痛得要死還一直遮掩不敢給她看，她又急又心痛，偏偏不知道兒子到底發生了什麼事，更想不到，曾經口口聲聲對她保證「把阿祥當弟弟，會好好照顧他，教他」原來是這麼個照顧法，實在令人寒心。

▲阿祥的雙耳被打到嚴重變形，後來阿祥甚至沒有去醫院檢查過聽力，不曉得自己聽力是否因此受損。（圖／記者陳凱力攝）

可憐的阿祥總是無法達成老闆預期，他說，老闆總是訂了一個不是每個人都可以達成的目標，如果他達不到，就要挨揍，因為達不到，所以才會說謊，而老闆發現後，就會以「說謊」為由管教他，不只工作上管控，阿祥的健保卡、身分證早期也需交給老闆保管，連手機，都是老闆辦的，自己完全沒有隱私，要去哪都要報備，否則又是一頓揍。

▲大門一走進來左手邊就是阿祥的位置，晚上把椅子移開，擺上一張折疊躺椅，就是阿祥睡覺的窩。（圖／記者陳凱力翻攝）

8年來阿祥被毆打次數已經數不清了，他說他自己平均2、3天會挨揍或挨罵一次，除了不斷挨揍、挨罵，公司連最基本的勞健保都沒幫阿祥投保，甚至不讓他回家，只睡在辦公室摺疊躺椅…就這樣度過了8年。

阿祥說，老闆大約2、3天會給他1000元吃飯，早餐、午餐自己解決，晚餐幫老闆跑腿買的時候可以順便買自己的，除此之外，年終還可以拿到大約2萬元的獎金，阿祥曾以「回家吃飯比較省錢」的理由向提出想要回家用餐、過夜，卻遭老闆以「你要回家幹嘛」、「怕你亂跑」等理由反對駁回，阿祥只好乖乖繼續睡公司。

▲狗籠上的折疊躺椅，就是阿祥睡了8年的床，不論寒暑，夏熱冬寒，僅靠著阿祥的意志力撐過。（圖／記者陳凱力翻攝）

阿祥只有在老闆的恩准後才能回家看媽媽一眼，8年來24小時受到老闆控制，早上7點多醒來，開始準備上工的用具，然後到工地，直到下午6、7點下班，再回公司，就連睡覺，都被規定要睡在公司。

8年來阿祥就睡在公司辦公室的一樓，傳統的連棟透天，鐵門拉開就是阿祥的辦公桌，晚上把辦公椅移開，從狗籠上搬出摺疊躺，打開躺椅、蓋上2條薄毯，這就是阿祥睡覺的窩，冬天沒有電毯、暖氣、夏天也不敢開冷氣，沒有遮蔽、沒有私人空間，小小的躺椅，連翻身都沒辦法，實在令人無法置信。

▲問他「釘釘書針這麼痛，怎麼釘得下去？」，阿祥無奈道「沒辦法，如果我不釘，就要繼續挨拳頭」。（圖／記者陳凱力攝）

阿祥舌頭被釘釘書針的事情，終於紙包不住火，在家人的陪同下阿祥終於鼓起勇氣前往警局報案，不過對於阿祥的種種指控，彭姓老闆皆予以否認，就連進加護病房那次，都推說是阿祥自己呼吸不順，目前警方正著手偵辦本案，也希望可以早日讓疑點水落石出。

▲阿祥離開公司後，把對方的話碼全部封鎖，沒想到才新辦手機，魔老闆馬上找到他傳訊給他。（圖／阿祥提供）

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