　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲阿祥說，因為自己犯錯被老闆處罰用釘書機釘舌頭，且要穿透才算，他壓了4針才通過。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子，8年來被雇主壓榨，不只工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，每2、3天給1000元當飯錢打發，只要一不順心，就對他拳打腳踢，打到他昏迷住院、耳朵變形，甚至逼他簽本票、吃狗屎和吃老闆的屎，惡劣行徑，讓聽聞者氣得都忍不住大罵「太誇張」。

35歲的水電工阿祥(化名)8年前加入認識10年的友人、彭氏兄弟公司旗下工作，沒想到卻不斷受到暴力相向，只要老闆一個不順心或是達不到標準，就是一頓暴打，有時是小彭老闆單打，有時是大彭小彭一起2對1雙人暴打。

10月間，阿祥再次因「謊報進度」被老闆揍，老闆舉起拳頭朝阿祥的臉頰猛揮，阿祥的嘴唇被打到裂傷，至今還有一條深疤，還威脅阿祥，要他拿釘書機釘自己的舌頭，「如果不聽話，就繼續打，或者釘書針沒有穿透舌頭，一樣繼續挨揍」，阿祥一連釘了4針，才被老闆認可「合格」，問他「釘訂書針這麼痛，怎麼釘得下去？」，阿祥無奈道「沒辦法，如果我不釘，就要繼續挨拳頭」。

▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力攝）

▲阿祥忍了8年，後來被親友發現長期遭雇主虐待，才帶著他上警局報案。（圖／記者陳凱力攝）

8年來阿祥挨打從不間斷，幾乎每隔幾天就會被痛揍一次，有時候用電纜線，有時候揮拳頭，阿祥的雙耳老闆用拳頭揮爆，外觀完全變形，可見當時受虐之嚴重。阿祥的媽媽說起那次，兒子耳朵又腫又爛，痛得要死還一直遮掩不敢給她看，她又急又心痛，偏偏不知道兒子到底發生了什麼事，更想不到，曾經口口聲聲對她保證「把阿祥當弟弟，會好好照顧他，教他」原來是這麼個照顧法，實在令人寒心。

▲魔老闆殘虐、訂書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲阿祥的雙耳被打到嚴重變形，後來阿祥甚至沒有去醫院檢查過聽力，不曉得自己聽力是否因此受損。（圖／記者陳凱力攝）

可憐的阿祥總是無法達成老闆預期，他說，老闆總是訂了一個不是每個人都可以達成的目標，如果他達不到，就要挨揍，因為達不到，所以才會說謊，而老闆發現後，就會以「說謊」為由管教他，不只工作上管控，阿祥的健保卡、身分證早期也需交給老闆保管，連手機，都是老闆辦的，自己完全沒有隱私，要去哪都要報備，否則又是一頓揍。

▲魔老闆殘虐、訂書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲大門一走進來左手邊就是阿祥的位置，晚上把椅子移開，擺上一張折疊躺椅，就是阿祥睡覺的窩。（圖／記者陳凱力翻攝）

8年來阿祥被毆打次數已經數不清了，他說他自己平均2、3天會挨揍或挨罵一次，除了不斷挨揍、挨罵，公司連最基本的勞健保都沒幫阿祥投保，甚至不讓他回家，只睡在辦公室摺疊躺椅…就這樣度過了8年。

阿祥說，老闆大約2、3天會給他1000元吃飯，早餐、午餐自己解決，晚餐幫老闆跑腿買的時候可以順便買自己的，除此之外，年終還可以拿到大約2萬元的獎金，阿祥曾以「回家吃飯比較省錢」的理由向提出想要回家用餐、過夜，卻遭老闆以「你要回家幹嘛」、「怕你亂跑」等理由反對駁回，阿祥只好乖乖繼續睡公司。

▲魔老闆殘虐、訂書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲狗籠上的折疊躺椅，就是阿祥睡了8年的床，不論寒暑，夏熱冬寒，僅靠著阿祥的意志力撐過。（圖／記者陳凱力翻攝）

阿祥只有在老闆的恩准後才能回家看媽媽一眼，8年來24小時受到老闆控制，早上7點多醒來，開始準備上工的用具，然後到工地，直到下午6、7點下班，再回公司，就連睡覺，都被規定要睡在公司。

8年來阿祥就睡在公司辦公室的一樓，傳統的連棟透天，鐵門拉開就是阿祥的辦公桌，晚上把辦公椅移開，從狗籠上搬出摺疊躺，打開躺椅、蓋上2條薄毯，這就是阿祥睡覺的窩，冬天沒有電毯、暖氣、夏天也不敢開冷氣，沒有遮蔽、沒有私人空間，小小的躺椅，連翻身都沒辦法，實在令人無法置信。

▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力攝）

▲問他「釘釘書針這麼痛，怎麼釘得下去？」，阿祥無奈道「沒辦法，如果我不釘，就要繼續挨拳頭」。（圖／記者陳凱力攝）

阿祥舌頭被釘釘書針的事情，終於紙包不住火，在家人的陪同下阿祥終於鼓起勇氣前往警局報案，不過對於阿祥的種種指控，彭姓老闆皆予以否認，就連進加護病房那次，都推說是阿祥自己呼吸不順，目前警方正著手偵辦本案，也希望可以早日讓疑點水落石出。

▲魔老闆殘虐、釘書機釘舌。（圖／記者當事人提供）

▲阿祥離開公司後，把對方的話碼全部封鎖，沒想到才新辦手機，魔老闆馬上找到他傳訊給他。（圖／阿祥提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925

【新竹魔老闆殘虐苦情員工 完整報導】

►魔老闆殘虐2／強逼演出「吞屎秀」　綁成「人肉沙包」吊打進加護

►魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

►Longchamp經典水餃 百搭萬用 

ET快訊
陳建州震怒開嗆！　「連單純自慰影片都不敢講」
吃一碗就爆鈉！　20款泡麵「驚人熱量」排行出爐
台籍女機師確診發病前14天在國內　感染源可能在台灣
快訊／賞金50萬給獵人了！　家屬拿出「紅包」鞠躬感謝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

桃園女遇戰爭英雄跨國戀　警一通電話「愛情人間蒸發」：省10萬

中油工作船遭3漁船「下網阻路」逼退　漁民：捕漁區漁網常被絞壞

苗栗砍人案情逆轉！男討「10萬走路工」爆衝突　慘被4惡煞砍成重傷

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝

快訊／北市老店「世運食品」起火！民眾嚇壞　警消緊急出動32人

魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

桃園女遇戰爭英雄跨國戀　警一通電話「愛情人間蒸發」：省10萬

中油工作船遭3漁船「下網阻路」逼退　漁民：捕漁區漁網常被絞壞

苗栗砍人案情逆轉！男討「10萬走路工」爆衝突　慘被4惡煞砍成重傷

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝

快訊／北市老店「世運食品」起火！民眾嚇壞　警消緊急出動32人

魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

太暗、過曝都能救！攝影師實測 Apple ProRAW 大讚：太厲害

中職退役球員棒球賽　洪騰勝先發、洪一中蹲捕

容器打不開怎辦？　研究：野生袋鼠也能「透過眼神」向人類求助

先探／2021年回不去的改變

偶要出去～雪橇犬「兩段式尖叫」逼爸開門　網拳頭硬：差點虐狗

先探／太陽能電廠概念股重啟成長

陳建州希望大眾用行動支持球員　當台灣職籃的最佳後盾

先探／最貴耳機AirPods Max開賣秒殺

重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

超過100公分全桌享9折　台南美食光餐廳12月舉辦「拉絲比賽」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

南投父母打死猥褻男　籌不出保釋金

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

更多熱門

相關新聞

魔老闆虐與被虐畸形依附　醫：有跡可循

魔老闆虐與被虐畸形依附　醫：有跡可循

新竹一名男子多年來不斷被雇主壓榨、施虐，工作時動不動就拳頭相向，甚至將他吊起來毒打到昏迷送加護病房、強逼男子用釘書機穿過舌頭、怒罵男子「狗改不了吃屎」而逼著男子去撿拾雇主、家犬的屎，強迫他吞下，被害人敢怒不敢言，還被雇主成功洗腦「因為你犯錯，所以需要被處罰」，實在令人不解。

魔老闆強逼「吞屎秀」　綁成人肉沙包吊打進加護

魔老闆強逼「吞屎秀」　綁成人肉沙包吊打進加護

太殘忍！湖北貓遭挖雙眼頭頂剝皮

太殘忍！湖北貓遭挖雙眼頭頂剝皮

包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！

包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

關鍵字：

魔老闆虐員工釘書機虐待

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面