2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫　恍神騎上國道遭撞死臟器外露

▲王女(右)誤上國道遭客運撞死，留下4個女兒和癌夫令人心酸。（圖／王女友人提供）



記者陳凱力／新竹報導

湖口一名王姓女子5日騎機車誤上國道，遭到客運撞飛不幸亡故，女子的丈夫罹癌仍在醫院治療，留下4名年幼的女兒面對劇變令人不捨，新竹縣社會處接獲通知後也主動前往探查，目前女子公婆與夫家手足們都已表示會盡力照顧遺留下來的4個孩子。5日17歲的長女跟1名妹妹，已悲傷認屍，令人不捨。

46歲的王姓女騎士5日晚間6時許，使用導航騎著機車準備前往醫院探視丈夫，疑因精神恍惚未注意到導航指向國道，誤上國道後發生擦撞，王女驚惶未定，慌亂間爬起後竟誤闖對向北上車道，隨後被疾駛而來的客運撞飛，由於撞擊力道過猛，女子身體嚴重扭曲變形，臟器外露，當場死亡。

▲王女未發現導航是汽車行駛路線而誤上國道，先發生擦撞倒地後，又趕快爬起穿越護欄到對向車道，沒想到因此而喪命。（圖／記者陳凱力翻攝）

王女的友人說，王女突然發生意外，孩子們都措手不及，當日19歲的大女兒正在醫院陪伴父親，王女疑似要到醫院與大女兒進行換班，沒想到因為一個恍神失誤就傳來噩耗。事發後17歲與14歲的老二、老三在叔叔伯伯等親人的陪伴下前往進行王女後事，友人不捨的說，王女是個好人，除了相夫教子也上班分攤家計，未料先是丈夫被發現罹癌，還在醫院治療，王女就發生意外，留下4個女兒，最大的雖剛成年，也還在讀書，無謀生能力，後面幾的小的，最小的才幼兒園，實在令人心疼。

友人說，王女是傳統客家女性，從廣東嫁來台灣二十多年，人很好相處，公婆也很喜歡她，日前王女的丈夫被診斷出口腔癌，還因此住進加護病房，王女憂思過重，精神狀態不是很好，沒想到就發生了意外。

新竹縣社會處接獲資訊後也主動派社工前往了解。社會處長李國祿表示，經社工查訪回報，王女與丈夫4名女兒分別為19歲、17歲、14歲及6歲，王女發生意外後，夫家也隨即出面協助女兒們處理後事，同時祖父母與叔伯們都表示可會繼續照顧4個孩子，社會處5日已先提供緊急救助資源給喪家，同時也會安排評估子女們接受悲傷輔導資源，本案後續後續也會繼續追蹤。

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