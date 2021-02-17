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國民黨質疑沒政治誠信　柯文哲：敵軍打你的就是他們最頭痛的

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年選戰逐步接近，國民黨能否守住2018年戰果備受矚目。面對是不該和柯文哲、民眾黨合作，藍營內部也有不同意見，甚至有聲音質疑，柯文哲無政治誠信，合作如同飲鴆止渴。對此，柯文哲說，「通常是這樣，敵軍最會打你的項目，就是他們覺得最頭痛的題目」。

柯文哲17日上午出席民眾黨新春團拜，會後受訪被問到與國民黨合作一事。柯說，在2021年開始，這個國家要做的事情還很多，不是只有選舉，其實這種問題在以前的場合講過很多遍，台灣民眾黨是一個以台灣為名、以民眾為本，是要解決人民每天遇到的生活問題為主要。

柯文哲說，從我們過去1年在立院的投票已經很清楚，都是按照議題來決定，「你講得有道理，不管是國民黨、民進黨、時代力量甚至3Q哥，講得有道理都會合作」，講得沒有道理也不會因為要結盟就合作，「在合作態度上，我們比較超然，純粹用議題做結合」。

「剛才你們在講選舉，這就是一個邏輯。」柯文哲反問，怎麼不問民眾黨會不會跟民進黨合作？也是有可能啊，有自己的人就推出我們自己的人選，如果沒有推出自己人選，就看在候選人裡面，只要我們認為有客觀數據可以說服我們他來做比較好，不管哪一黨都一樣可以支持，「所以你的問題在我聽起來，都不應當是問題」。

柯文哲說，簡單講，不要整個國家都陷入意識形態、顏色之爭，不然這國家沒有辦法理性的思考。

媒體追問，過去標榜的正直誠信卻被國民黨質疑？柯文哲說，這才好笑，「通常是這樣，敵軍最會打你的項目，就是他們覺得最頭痛的題目」，以前罵我什麼無心市政，奇怪，我是最認真的怎麼打我無心市政？講我沒中心思想，奇怪，不就是讓人民過好點生活嗎？

柯文哲說，就好像你問醫生有沒有中心思想，醫生的中心思想，特別是外科醫生，就是手術要成功、病人要健康，難道當外科醫生會堅持要用開刀的方式、要用化療、要用標靶治療還是質子治療？不會嘛，讓人民過好一點的生活，才是真正我們要的。

「最近讀老子道德經，聖人無常心，以百姓之心為心。」柯文哲說，這才是他真正要講的，每天講那題目都不應當是題目。

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