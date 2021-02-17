北市議員爆大龍新城5項缺失　住戶：雜音大到以為共機來了





▲台北市議員陳怡君赴大龍新城會勘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大龍國宅因被鑑定為海砂屋後拆除重建，台北市長柯文哲在12日農曆春節初一時，PO出一支他到大龍新城圍爐落淚的影片，卻被台北市議員陳怡君質疑作秀，使柯文哲17日中午受訪時直言「太吹毛求疵」。對此，陳怡君17日下午到大龍新城會勘，看到有住戶的房子滲水、窗框歪斜，而住戶惠先生也表示，頂樓遇風大期間，會不斷發出低鳴聲，還以為是共機擾台的聲音。

柯文哲12日在YouTube頻道上傳「大龍新城圍爐~好好過年」影片，他應大龍新城重建主委邀約，前往大龍新城與住戶圍爐；其中，他聽取大龍新城重建主委黃文安的言論時，眼角還默默泛淚，引發熱議，但卻遭陳怡君質疑作秀、沒解決大龍新城問題。





▲柯文哲到大龍新城吃年夜飯，眼角泛淚。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

柯文哲17日中午受訪時回應，議員批評他都會參考，有些講得有道理的他都會做，但如果是亂講一通、「太吹毛求疵」，也不見得每一件都要去理，而大龍新城大部分都OK，如果工程有80％以上都說讚，「這樣也可以啦」，可是沒辦法要100分，「太吹毛求疵，我也沒有辦法」。

17日下午2時30分，陳怡君抵達大龍新城進行會勘，提及這裡一共有5項缺失，分別為A住戶牆壁滲水；B住戶窗戶修理多次，窗戶變形隆起建築物外；公部門上班到一半天花板掉落差點砸傷公務人員；柯文哲影片自己露餡屋況有問題，以及頂樓風切聲尖銳，讓頂樓住戶痛苦不堪。

陳怡君表示，柯文哲與前重建委員會主委吃團圓飯，讓很多大龍新城的住戶感到非常生氣，「為什麼市長是偷偷摸摸來？」如果有將大龍新城視為政績，那應該要光明正大來，且憑什麼說這是小問題而已呢？





▲大龍新城牆壁出現白華，也就是俗稱的壁癌。（圖／記者袁茵攝）

陳怡君痛批，柯文哲看了多少間大龍新城的房子？她自己已經會勘超過30間了，柯文哲那支年夜飯影片也漏洞百出，還拍到大龍新城住戶因為房子滲水、漏水而塗了防水漆，一塊塊塗了防水漆的牆壁，「難道柯文哲視而不見嗎？我覺得非常扯！」當柯文哲在吃團圓飯的時候，住戶還因為房子滲水在那邊苦惱，然而柯文哲卻在那邊歌功頌德、掉眼淚，「我想今天該掉眼淚的應該是大龍新城住戶，而不是柯文哲本人。」

陳怡君提及，除了住戶部分外，大龍新城中還有公部門在裡頭，而公務人員還差點被掉落的天花板砸傷，可柯文哲卻完全沒看到，這讓她感到非常遺憾，「為什麼市長只聽部分某些人聲音，而我們傳達大龍新城漏洞百出的設計也好，建築有什麼問題，完全當沒聽到、看到！」看到柯文哲拍出這樣的影片，令人覺得這位市長沒有良心，「你只剩下玻璃心！人家SET好的家讓你進來拍攝、歌功頌德，但是不好的部分你看到沒有？我真的覺得是非常沒良心的市長。」

▲住戶因為飽受滲水之苦，所以漆上防水漆。（圖／記者袁茵攝）

對於柯文哲回應時提到「吹毛求疵」的部分，陳怡君說，大龍新城從她質詢完後總共修繕1000多萬元，「請問這是吹毛求疵嗎？」請柯文哲不要只聽柯粉、柯粉議員和前重建委員會主委的聲音，應該跟著她一起去看有問題的住戶，「我是在幫他解決問題，從去年到現在會勘整整半年，房子修了半年了，柯文哲卻只來這1、2次，還說沒問題、吹毛求疵，會不會太不負責任了？」

另外，住戶惠先生受訪時直言，自己其實很感謝柯文哲幫助重建，然而他家重建後的窗框卻變形、窗戶外牆有白華，窗台起泡4次，「師傅來來回回20幾次，我家的貓都認識他了！欄杆造成的風切，讓我都睡不著。」

▲大龍新城2到5樓是公部門，4樓清潔隊稽查大隊上班到一半天花版掉下來，險砸傷清潔隊稽查人員。（圖／台北市議員陳怡君提供）

惠先生指出，出廠瑕疵就要退貨，不是需求無度，「我是他的選民，希望市長來我家看看，我工作要請多少假來配合他們工班？他們敷衍了事，沒用科學的方法來修，隨便用矽利康。颱風來的時候，希望老天有眼讓他們看看，他們改出什麼東西。」

惠先生表示，住家一共有2種雜音，一個是窗戶的風切聲，一個是頂樓欄杆造成的低鳴聲，前者宛如「鬼哭神嚎」，「真的很干擾，沒辦法睡覺！」另一個低鳴聲，讓他誤以為是共機擾台的聲音，後來花了好幾個月才找出原因，「反正就是很干擾，是一種困擾、折磨！」

▼惠先生形容，風切聲宛如鬼哭神嚎，而頂樓的低鳴聲則讓他誤以為是共機聲。（圖／記者袁茵攝）