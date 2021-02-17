春節出遊多日　「返家打開水龍頭」先做這件事





▲北市環保局提及，若自家用水滯留多日未用，初始用水可能會有異味。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

春節連假結束，許多民眾在春節期間返鄉或出遊，自家用水若滯留多日未使用，台北市環保局17日提醒，民眾返家記得先打開水龍頭進行放流，讓滯留多時的自來水排清，亦可使異味或沉垢消除。

台北市環保局17日表示，民眾利用春節連假返鄉或出遊，自家用水若滯留多日未使用，初始用水可能會有異味或沉垢，提醒民眾返家記得先打開水龍頭進行放流，將水管滯留多時的自來水排清，這些水可作為沖廁、澆花等使用，排清過程也可讓異味或沉垢消除；若用水仍持續有異味或沉垢，建議先檢視水塔或蓄水池，若有髒污可進行清洗，以確保家中用水安全。

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北市環保局指出，家戶使用的自來水經過淨水廠處理後，均經由台北自來水事業處連續監測及環保局檢驗雙重把關，確保水質符合標準後才會輸送到家戶。維護水質的安全並不是一件簡單的事，除了北水處、環保局、環保署等定期的檢驗、監控之外，還需要民眾一同協助配合，包括在水源保護區遊憩時切勿丟棄垃圾污染水源、使用符合規範的用水設備、定期清洗檢查自己家中的蓄水池及屋頂水塔等，另外如有購置淨水設備者，應定期清洗並更換濾心（材）。

另外，北市環保局也提醒，若水塔或蓄水池疏於維護管理，而有異物進入或積垢等情形，乾淨的水也有可能會變質，所以建議水塔或蓄水池每年應至少清洗1次並落實自我檢查，才能確保自來水用的安心。

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