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打疫苗支持中央政策　柯文哲：台灣禁不起打太多種疫苗

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日證實，過年前談妥但生變的500萬劑BNT疫苗，「確實因外力介入而生變」，才改成莫德納（Moderna）。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲說，「將來打疫苗，台灣禁不起打太多種疫苗，這樣系統行政成本太高」，在打疫苗這件事，服從中央指揮，這樣就好了。

柯文哲說，疫苗事早上在市長室會議有討論，「疫苗這件事我們一定會支持中央政策」；柯說，有的疫苗要-78度處理、有的要-25度，有的要2到4度，有的要打1劑、打2劑，有的打2劑還有中間間隔的，有各種打法，「坦白講，台灣禁不起太多系統」。

柯文哲說，若對數學系統有了解，相容一致性比完整重要，現在疫苗很多種，台灣不像美國那種超大國家、幾億人口，可以分區執行，「台灣從頭到尾就3百多公里，將來打疫苗，台灣禁不起打太多種疫苗，這樣系統行政成本太高」。

「在打疫苗這件事情，還是那句話，我相信我以前的那些同事。」柯文哲說，不管是流行病學、公共衛生還是感染科專家，他們想清楚的計畫，原則上他都會支持，看到不對他會舉手，「但在打疫苗這件事，服從中央指揮，這樣就好了」。

柯文哲說，covid-19很清楚在年紀大的死亡率比較高，所以在打的時候，就算他不是草擬SOP，心裡都有數，「醫療人員一定優先，再來是與公共接觸的人員，比方說公共運輸、政府坐櫃台的、老師，與民生運作有關的，再來按照年紀去分，一定年紀大先打」。

「年輕人得了大部分都撐得過去，老人會死去。」柯文哲說，他不知道韓國的戰略是怎樣，如果是他受的訓練，不同專家寫的SOP應該八九不離十。

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