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新北登記代轉服務簡政便民再升級　稅捐處書表代轉通報服務

▲新北登記代轉服務簡政便民再升級 稅捐處書表代轉通報服務。（圖／新北市經發局提供）

▲新北登記代轉服務簡政便民再升級，稅捐處書表代轉通報服務。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市公司登記跨機關便民服務再升級！為提供企業更便民更有效率的服務，自2021年1月1日起，再新增一項稅捐處書表代轉通報服務，業者申辦公司登記時如有經營娛樂稅相關營業項目，只需於申請表中勾選「同意代轉稅捐處」，經發局核准登記後即轉知稅捐處辦理稅籍註記，民眾不須再奔波兩地辦理，歡迎大家多加使用。

經發局長何怡明表示，因受新冠肺炎疫情影響，為讓民眾能減少群聚接觸又能減免規費的「公司及商業登記線上一站式服務」及「行動支付」繳納規費兩項便民服務最受歡迎，在109年臨櫃辦理支付規費案件共計有4萬7428件，以信用卡5219件及悠遊卡854件支付規費案件約佔繳納規費案件12%，顯示於疫情期間民眾申辦登記方式已逐漸改為「減少接觸，多用網路」，未來零接觸申辦及繳費方式仍有往上成長的空間。

目前新北市對於公司登記服務以力求精進的精神，提供「悠遊卡多元繳費」、「全功能服務櫃檯」、「臨櫃案件隨到隨辦」及「代轉營業登記」、「代轉車籍變更登記」以及今年度新增的「代轉稅捐處娛樂稅登記」三項代轉服務。透過單一櫃台收件、繳費及速件審查，大幅提升業者申辦登記的方便性，節省到不同機關奔波辦理的時間。

經發局表示，為提供民眾更溫馨有感的服務，未來新北市經發局也將持續多管齊下提供全方位服務，歡迎企業多加利用。相關申請書表下載，可至「新北市政府經濟發展局」網站企業服務登記專區。

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