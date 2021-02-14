▲金山警維護春節連假交通疏導，新北警副局長黃勢清慰勤辛勞同仁。新北警副局長黃勢清（右）、金山警分局副分局長林文隆（左）、金山交通分隊小隊長黃玉成（中）。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局副局長黃勢清2月14日大年初三，下午代表局長特別前往金山警分局慰問春節期間執勤的員警們，感謝警察弟兄在家人團聚之際，仍堅守工作崗位，維持地方治安平穩及交通順暢，令轄區居民安心過好年。

新北警副局長黃勢清特別於春節連假，前往金山警分局各轄區派出所慰問重點疏運工作同仁，以瞭解交通疏導的配套措施及研討應變方案，替辛苦執勤同仁加油打氣；副局長黃勢清再次提醒員警同仁，注意相關執勤安全，務必多補充水分及保暖措施。

▲新北警副局長黃勢清指出，交通是警方重點工作之一，須秉持「警民一體」的理念通力合作。

新北警副局長黃勢清指出，交通是警方重點工作之一，近來受新冠肺炎疫情的影響，春節連假國內旅遊觀光人數預估會比往年上升，連假期間員警及民防、義警、義交、志工等協勤民力，須秉持「警民一體」的理念通力合作。

新北警副局長黃勢清表示，春節期間新北警犧牲假期，維護治安及交通不鬆懈，慰勉仍堅守崗位的執勤員警們，提醒務必注意身體狀況及執勤安全，期許持續為轄區的治安、交通與為民服務等工作全力以赴，營造安居樂業的環境。

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