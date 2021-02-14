蘆洲青農陳柏承成立蜂蜜品牌　特色「咸豐草蜂蜜」自產自銷

▲新北市蘆洲區青農陳柏承成立蜂蜜品牌。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北青農陳柏承於新北市蘆洲區成立了「三寶爸的窩」蜂蜜品牌，販售多種天然的百分百純正蜂蜜，他童年生活穿梭在田邊，在野外遊玩時常能採集到野生蜂蜜，加上自身熱愛烘培，5年前與父親開啟了自家養蜂採蜜作為烘培原料的想法，除了販售市面上普遍常見的龍眼花蜜外，還有烏桕蜜、鴨腳木蜜、白千層蜜、柳橙花蜜及咸豐草蜜等少見的口味。

陳柏承表示，「三寶爸的窩」的蜂蜜除了有台灣農產品生產追溯外，還經過SGS檢驗無抗生素和農藥殘留。他對品質的控管從養蜂開始，自產自銷並堅持將蜂蜜所保有的營養和天然風味送到每位消費者手中；希望能將更多特色蜂蜜推廣給民眾，尤其是咸豐草蜂蜜，因為當初咸豐草正是由蘆洲的蜂農自日本沖繩引進推廣，是非常具有蘆洲印象的蜂蜜。

▲咸豐草蜂蜜。

陳柏承說，自身熱愛烘培，也致力研發以自產的天然蜂蜜為原料的烘培產品，及自製蜂蜜相關飲品包括蜂蜜微氣泡飲、純蜜晶凍等品項，目前也正在規劃蜂蜜微發酵飲品的DIY體驗課程。他表示，現於蘆洲區有開設實體店面，店內除了有自產蜂蜜相關餐點飲品，並且會不定期舉辦蜂蜜食農教育體驗活動，讓參與的大朋友小朋友對蜂蜜和蜜蜂能有更多的認識，並宣導蜜蜂對環境的友善與重要性。

農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業這個大家庭，也會持續不斷挖掘優秀的新北青農，並透過新北青農力計畫提供輔導、課程與通路等資源，協助青農深耕茁壯。在情人節這個充滿甜蜜的氛圍中，新北青農們生產的各式優質農特產品，一定會是您的最佳選擇，讓您的愛人除了吃得安心，也能感受到新北青農的愛心。

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