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瑞芳警維護春節交通疏導　新北警副局長黃勢清慰勤堅守崗位同仁

▲瑞芳警維護春節交通疏導 新北警副局長黃勢清慰勤堅守崗位同仁。（圖／記者郭世賢攝）

▲瑞芳警維護春節交通疏導，新北警副局長黃勢清慰勤堅守崗位同仁。新北市警察局副局長黃勢清（右）。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局副局長黃勢清2月14日大年初三，下午代表局長特別前往瑞芳警分局慰問春節期間執勤的員警們，感謝警察弟兄，仍堅守工作崗位，維持地方治安平穩及交通順暢。

新北警副局長黃勢清指出，交通是警方重點工作之一，近來受新冠肺炎疫情的影響，春節連假國內旅遊觀光人數預估會比往年上升，尤其新北市瑞芳區擁有得天獨厚的旅遊景點，如九份、金瓜石、平溪。連假期間員警及民防、義警、義交、志工等協勤民力，須秉持「警民一體」的理念通力合作。

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮 瑞芳警實施三階段交通管制。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮，瑞芳警實施三階段交通管制。

新北警副局長黃勢清特別於春節連假，前往瑞芳警分局各轄區派出所慰問重點疏運工作同仁，以瞭解交通疏導的配套措施及研討應變方案，替辛苦執勤同仁加油打氣；副局長黃勢清再次提醒員警同仁，注意相關執勤安全，務必多補充水分及保暖措施。

新北警副局長黃勢清表示，春節期間新北警犧牲假期，維護治安及交通不鬆懈，慰勉仍堅守崗位的執勤員警們，提醒務必注意身體狀況及執勤安全，期許持續為轄區的治安、交通與為民服務等工作全力以赴，營造安居樂業的環境。

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