國中男師「狂震女同事」足跡遍佈淡水停車場！他見妻買事後藥崩潰

▲徐姓男教師偷吃同校女同事小云（化名），2人竟多次至新北淡水區各停車場車震。（示意圖／達志）

記者徐愷昕／台北報導

在某高中國中部任教的徐姓男子，竟背著妻子偷吃人妻同事小云（化名），2人暗中交往近2年，期間還數次在新北市淡水區內的多個停車場車震！事情鬧到徐妻耳裡，小云在對方律師要求下答應賠償10萬5千元，但事後她心有不甘，遂向老公坦承此事；云夫知情後一狀告上法院，士林地院審結判徐男需賠償45萬元。可上訴。

人夫徐男與人妻小云為同事關係，2人2017年9月至2019年8月間互動親暱，期間曾至淡水美濃屋附近、沙崙、運動中心等多個停車場內，於徐男車上發生性行為，且還有一次直接在雙方任教的高中附近相互擁抱，偷吃行徑相當大膽。

徐妻2018年間發現老公在外偷吃，2月14日情人節當天遂主動聯繫小三，要小云出面否則就直接法院見；小云擔心事情鬧大，趕緊前去赴約，當下也在徐妻律師的協議下，答應賠償正宮10萬5千元，並承諾自2018年3月至9月，會以每月1萬5千元的方式依依還清。

事後，小云就將徐男所有的聯繫方式都加以封鎖，並如實將自己出軌的經過全跟工程師老公說；云夫在知悉老婆需賠償對方錢財後，蒐證完也立馬提告，向徐男求償120萬元。

法庭上云夫拿出偷吃2人的對話紀錄，控訴徐男在性愛結束後還特地要其妻買事後藥，顯然2人一定有發展性關係。對此，徐男強調自己沒有內射，只是擔心小芸腹部、腿部殘有精液，仍有懷孕的可能。

士林地院勘審理時驗相關證據，認為徐男與小云通訊時常互訴思慕之情，雖然沒有明確證據能證實2人有性器相接等通姦行為，但彼此的往來確實已逾越一般男女的分際，審結衡量雙方財力後，判徐男須賠償云夫45萬元。可上訴。

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