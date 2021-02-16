▲視察客運五股場站防疫措施，侯友宜：關心收假交通路況。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假最後一天，新北市長侯友宜16日上午到交控中心關心並了解收假前交通路況，隨後視察國光客運五股場站防疫措施，對於業者在公車上配置自動空氣防疫設備，後續購置的電動巴士的座椅更採用有奈米銀離子的皮面，以有效抑止細菌附著，侯友宜表示嘉許，也再次提醒民眾搭乘大眾運輸務必戴口罩並禁止飲食，做好防疫、安心乘車，快樂準備迎接開工日。

侯友宜表示，15日下午起，台64、65線在土城、中和、五股等路段銜接國1、國3就出現大量車潮，16日上午國5交通還算順暢，可能是民眾已預期會塞車而提前返回工作崗位，下午起至晚間的國道五股、汐止、林口交流道和台64、64線等車流量將會出現高峰，交控中心24小時全天候監控路況，警察局也全力動員，嚴陣以待。

▲新北市長侯友宜提醒民眾，搭乘大眾運輸務必戴口罩並禁止飲食，做好防疫、安心乘車。

除了關心收假交通路況，侯友宜隨後到國光客運五股場站慰勞辛苦的輪值公車司機，並視察場站和公車防疫措施；交通局運輸管理科科長林詩欽表示，國光客運係自2020年7月1日起接手營運五股區新巴士轉型為市區公車，不僅平例假日班次增加，提升民眾乘車的便利性，而且公車上裝設有抑菌、滅菌等級的光合電子樹空氣濾清設備。後續增購的電動巴士更於座椅皮面塗裝奈米銀離子，全面抑止細菌的附著。

國光客運總經理簡有政指出，已計畫於578、579、582線投入30輛電動公車，預計2021年上線營運。新進的電動公車將配備空氣濾清設備淨化空氣中病毒、細菌，加強車內消毒，並於發車前、營運中、收班落實防疫SOP，提供民眾安心乘車環境。

交通局長鍾鳴時表示，春節假期即將結束，民眾都將返回各自的工作崗位，北北基桃為一日生活圈，大眾運輸往返頻繁，因此面對疫情不可鬆懈，為確保大眾運輸落實防疫工作，交通局持續進行場站及隨車稽查，也提醒乘客全程佩戴口罩，除非必要或緊急狀況，不要在車上飲食，做好防護措施。

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